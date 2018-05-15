مذبحة يوم العودة.. صور استشهاد رضيعة فلسطينية لاستنشاقها غاز مسيل للدموع

كتب محمد رضا – تصوير (أ ف ب)

تسملت أسرة رضيعة فلسطينية، اليوم الثلاثاء، جثمان طفلتهم من مشرحة مستشفى الشفاء فى مدينة غزة، وذلك بعد أن استشهدت لاستنشاقها الغاز المسيل للدموع شرق غزة، وسادت حالة من الحزن والبكاء بين أفراد الأسرة.

وكانت وزارة الصحة فى قطاع غزة، أعلنت عن استشهاد رضيعة تدعى ليلى أنور الغندور (8 شهور)، بعد استنشاقها للغاز المسيل للدموع شرق غزة، مما يرفع حصيلة اعتداء الاحتلال الإسرائيلى اليوم شرق القطاع خلال مسيرة العودة الكبرى إلى 59 شهيدًا.

وقالت الوزارة - على لسان الناطق باسمها الدكتور أشرف القدرة، فى بيان الليلة - إن عدد الشهداء ارتفع إلى 59 شهيدا، فيما أصيب 2771 شخصا بجروح مختلفة برصاص الاحتلال الإسرائيلى، وكانت وزارة الصحة قد أهابت بالمواطنين التوجه العاجل إلى جمعيات بنوك الدم فى محافظات قطاع غزة للتبرع بالدم لإنقاذ حياة الجرحى فى المستشفيات.



استشهاد طفلة فلسطينية فى غزة



استشهاد طفلة فلسطينية بسبب الغاز الإسرائيلى



بكاء أم الطفلة الفلسطينية أثناء تسلمها من المشرحة



سيدة فلسطينية تحمل جثمان طفلة شهيدة



أسرة طفلة فلسطينية شهيدة تتسلم جثمانها من المشرحة



أم الطفلة الشهيدة تحتضنها قبل دفنها



استشهاد طفلة فلسطينية عمرها 8 أشهر فى غزة



بكاء وحزن بين أفراد أسرة طفلة شهيدة عمرها 8 أشهر