مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يعقد جلسة خاصة بشأن أحداث غزة.. الجمعة

وفى وقت سابق، قال رياض منصور، مندوب فلسطين فى الأمم المتحدة، طالبنا من مجلس حقوق الإنسان إجراء تحقيق مستقل حول الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنين الفلسطينيين، مؤكدًا على دعم جهود المقرر الخاص بجنيف لإجراء التحقيق المستقل فى الانتهاكات الإسرائيلية.

وأضاف مندوب فلسطين، خلال المؤتمر الصحفى بمجلس الأمن، أن أكثر من 40 شهيدا وأكثر من 5 آلاف مصاب فلسطينى، خلال تظاهرات ذكرى النكبة عام 67، مشيرًا إلى أن الأمر بات متروكا للتحقيق فى مجلس الأمن والأمم المتحدة، ونطالبهم بالبدء فى عملية التحقيق وتقديم المجرمين الذين يقترفون هذه الجرائم ضد المدنيين.

ووجه مندوب فلسطين بالأمم المتحدة الشكر لكل الذين يقفون مع الشعب الفلسطينى فى أنحاء الكرة الأرضية، بما فيهم المئات من اليهود الذين تظاهروا أمام البعثة الإسرائيلية فى الأمم المتحدة، لإدانة المجازر ضد الشعب الفلسطينى والمطالبة بوقفها، متابعًا: "آن الآوان على مجلس الأمن أن ينظر بشكل جدى فى مسألة توفير الحماية للسكان المدنيين الفلسطينيين.. وأشكر زملائى من الدول العربية على هذه الوقفة التضامنية والموقف المبدئى مع الشعب الفلسطينى لإنهاء الاحتلال وإنجاز دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية".



