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الثلاثاء، 15 مايو 2018 06:15 ص
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عريقات: القيادة الفلسطينية قررت إحالة ملف الاستيطان للجنائية الدولية

الثلاثاء، 15 مايو 2018 06:06 ص
عريقات: القيادة الفلسطينية قررت إحالة ملف الاستيطان للجنائية الدولية صائب عريقات
أ ش أ
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قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إن القيادة قررت بعد اجتماعها الطارئ برئاسة الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الاثنين، التوقيع على انضمام فلسطين لعدد من الوكالات الدولية المتخصصة.

وأضاف عريقات -فى بيان صحفي- أن القيادة الفلسطينية قررت أيضا التوقيع على إحالة ملف الاستيطان لمحكمة الجنايات الدولية، كما قررت وبتكليف من الرئيس محمود عباس دعوة مجلس الأمن للاجتماع بشكل طارئ وطلب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وتابع أن القيادة قررت كذلك تشكيل لجنة لتحديد العلاقات مع إسرائيل، ووضع قرار المجلس الوطنى حيز التنفيذ.


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فلسطين

أخبار عربية

غزة

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