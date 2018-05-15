صور.. مظاهرات بفرنسا والسويد واليونان احتجاجا على مجزرة يوم العودة بفلسطين

كتب محمد جمال - تصوير أ ف ب

استمرار لموجه الاحتجاجات العالمية بعد يوم من نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، تظاهر الآلاف، اليوم الثلاثاء فى عدة دول منها باريس والسويد لتصل إلى حد الاشتباكات العنيفة ورشق السفارة الإسرائيلية بالحجارة فى اليونان.

واستشهد فلسطينيان اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، ليرتفع عدد الشهداء إلى نحو 60 فلسطينيا.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية فى بيان إن “قوات الاحتلال الإسرائيلى أطلقت النار على مجموعة من الفلسطينيين شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة ما أدى إلى استشهاد ناصر غراب 51 عاما وبلال الأشرم 18 عاما”.

تظاهرات فى السويد وأشارت الوزارة إلى أن عدد المصابين بلغ 417 فلسطينيا أصيبوا بالرصاص الحى والاختناق بالغاز الذى أطلقه جنود الاحتلال بينهم 10 من الطواقم الطبية.

فى وقت سابق ذكرت وكالة (وفا) الفلسطينية أن شابا فلسطينيا استشهد اليوم متأثرا بجروح أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى خلال اعتداءاتها أمس على المشاركين فى مسيرات العودة شرق مدينة غزة.

كما استشهدت رضيعة فلسطينية متأثرة باستنشاقها الغاز السام الذى أطلقته قوات الاحتلال الاسرائيلى خلال اعتداءاتها على المشاركين فى مسيرات العودة فى قطاع غزة أمس.



اشتباكات فى اليونان



تظاهرات تضامنية مع فلسطين فى اليونان



تظاهرات فى باريس



جانب من الاحتجاجات



جانب من الاشتباكات



جانب من التظاهرات فى اليونان



حرق العلم الإسرائيلى فى اليونان



رشق السفارة الإسرائيلية بالحجارة



متظاهرون يرشقون السفارة الإسرائيلية بالحجارة فى اليونان



مسيرة بالمراكب الشراعية فى السويد