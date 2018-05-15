سفير فلسطين باليونسكو: قتل الجيش الإسرائيلى لمتظاهرى غزة "جريمة حرب"

باريس(أ ش أ)

وصف سفير فلسطين بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) الياس صنبر اليوم الثلاثاء، سقوط 59 قتيلا وأكثر من 2700 جريح من المتظاهرين الفلسطينيين فى غزة على يد الجيش الاسرائيلى بـ"جريمة الحرب"، منددا بإفلات إسرائيل المستمر من العقاب.

وقال سفير فلسطين - فى مقابلة مع إذاعة (أوروبا 1) - "إنها حصيلة جريمة حرب ولا توجد عبارات أخرى لوصف ما حدث"، مشيرا إلى وجود رضيعة عمرها ثمانية أشهر ضمن القتلى.

وأضاف أنه "تزامنا مع الاحتفال الذى أقامته إسرائيل بالقدس، ارتكب جيشها جريمة حرب، وهو جيش نظامى مجهز بدرجة عالية، وذلك بعد أن تلقى أوامر بصد المظاهرة باستخدام الذخيرة الحية.

وأكد السفير الفلسطينى أن الجيش الاسرائيلى حشد 11 كتيبة مدعومة بقناصة لديهم بنادق قنص تتيح استهداف الناس مثل الطرائد.

وشدد على ضرورة تطبيق قواعد القانون الدولى على الجميع وفتح تحقيق فى هذه المجزرة لجر من أعطوا الأوامر بذلك أمام المحاكم الدولية، على غرار ما حدث لبلدان أخرى، مؤكدا أنه لا يوجد سبب لعدم اتخاذ نفس الخطوات ضد إسرائيل، محذرا من أن تؤدى حالة الإفلات من العقاب الحالية إلى حمامات دم أخرى وإلى تكرار هذا النوع من المآسي.

وأوضح سفير فلسطين أن الحركة الاحتجاجية الحالية خرجت من المجتمع المدنى وأن بعض القوى السياسية ربما سعت "لركوب الموجة" إلا أن ذلك لا يغير من طبيعتها، لافتا إلى وجود نساء وأطفال ومعاقين على كراسى متحركة ضمن المتظاهرين وأن هؤلاء يمثلون الشعب الذى لم يعد يتحمل الوضع.

وشدد السفير الفلسطينى على ضرورة تفهم غضب الفلسطينيين لأنه إذا كانت إسرائيل احتفلت بالذكرى الـ 70 لإنشائها فهذا التاريخ يمثل للفلسطينيين ذكرى خسارة أرضهم.