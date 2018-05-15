video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 15 مايو 2018 04:52 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

ترامب يجدد حالة الطوارئ فى التعامل مع اليمن عاما آخر

الثلاثاء، 15 مايو 2018 03:09 ص
ترامب يجدد حالة الطوارئ فى التعامل مع اليمن عاما آخر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
أ ش أ
إضافة تعليق

أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الاثنين، تجديد حالة الطوارئ الوطنية فى التعامل مع اليمن عاما آخر، نظرا لاستمرار أفعال وسياسات أفراد سابقين فى الحكومة اليمنية وآخرين فى تهديد الأمن القومى والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.

وذكر البيت الأبيض، فى بيان على موقعه الإلكترونى، أنه فى 16 مايو 2012 أعلن الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما حالة طوارئ عملا بقانون قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولى، للتعامل مع التهديد الاستثنائى وغير المعتاد على الأمن القومى والسياسة الخارجية للولايات المتحدة الذى تشكله أفعال وسياسات أفراد سابقين فى الحكومة اليمنية وآخرين ما يهدد بدوره الأمن والسلام والاستقرار فى اليمن.

وأضاف البيان أن هذه الأفعال تتضمن عرقلة العملية السياسية فى اليمن والوقوف حيال تنفيذ اتفاقية 23 نوفمبر 2011 بين الحكومة اليمنية ومعارضيها، والتى قدمت عملية انتقال سلمى للسلطة يلبى المطالب والتطلعات الشرعية للشعب اليمني.

وأشار البيان إلى أن أفعال وسياسات أعضاء سابقين معينين فى الحكومة اليمنية وآخرين، والتى تهدد أمن وسلام واستقرار اليمن، مازالت تمثل تهديدا استثنائيا وغير معتادا للأمن القومى والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.

وأوضح أن لهذا السبب فإن حالة الطوارئ المعلنة فى 16 مايو 2012 للتعامل مع هذا التهديد يجب أن تستمر بعد 16 مايو 2018، ولذلك فإن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يعلن تمديد حالة الطوارئ فى التعامل مع اليمن عام آخر.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اليمن يشجب محاولات التشكيك بعلاقاته مع دول التحالف العربى لدعم الشرعية

مقتل 15 من ميليشيات الحوثى المدعومة من إيران فى اليمن

اليمن يدين التفجيرات الإرهابية فى إندونيسيا

التحالف العربى: سنحرر اليمن من ميليشيات الحوثى ولا توجد مطامع لنا هناك

دونالد ترامب

أمريكا

اليمن

أخبار اليمن




لا تفوتك
التخطيط: 30 خدمة جديدة عبر تطبيق "خدمات مصر" للموبايل نهاية يونيو المقبل

التخطيط: 30 خدمة جديدة عبر تطبيق "خدمات مصر" للموبايل نهاية يونيو المقبل

"روسيا اليوم" يواصل سقطاته وينشر خريطة تضم حلايب وشلاتين للسودان

"روسيا اليوم" يواصل سقطاته وينشر خريطة تضم حلايب وشلاتين للسودان

محمد صلاح فى الدورى الإنجليزى الكل × 1.. الملك المصرى يحصد جميع الجوائز الفردية فى نهاية البريميرليج.. ينضم لقائمة أساطير إنجلترا.. يحطم أرقام رونالدو وسواريز وشيرار.. ويقود ليفربول لأبطال أوروبا بالموسم الجديد

محمد صلاح فى الدورى الإنجليزى الكل × 1.. الملك المصرى يحصد جميع الجوائز الفردية فى نهاية البريميرليج.. ينضم لقائمة أساطير إنجلترا.. يحطم أرقام رونالدو وسواريز وشيرار.. ويقود ليفربول لأبطال أوروبا بالموسم الجديد

صور.."اليوم السابع" داخل معرض "أهلا رمضان" فى "6 أكتوبر".. تخفيضات تصل لـ30%.. اللحوم بـ80 جنيهًا والخضار بنصف الثمن.. المفروشات والملابس بسعر المصنع.. ومحافظ الجيزة:"تكثيف الرقابة وإلغاء اشتراك المخالفين"

صور.."اليوم السابع" داخل معرض "أهلا رمضان" فى "6 أكتوبر".. تخفيضات تصل لـ30%.. اللحوم بـ80 جنيهًا والخضار بنصف الثمن.. المفروشات والملابس بسعر المصنع.. ومحافظ الجيزة:"تكثيف الرقابة وإلغاء اشتراك المخالفين"

كوبر: شيكابالا "بديل استراتيجى" لعبد الله السعيد مع الفراعنة

كوبر: شيكابالا "بديل استراتيجى" لعبد الله السعيد مع الفراعنة

أزارو يضحى بـ"دولارات الخليج" من أجل الأضواء فى أوروبا

أزارو يضحى بـ"دولارات الخليج" من أجل الأضواء فى أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة