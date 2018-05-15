برلمانيون موريتانيون ينظمون وقفة أمام سفارة واشنطن رفضا لنقل سفارة أمريكا للقدس

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حمل نواب من البرلمان الموريتانى أمين عام الأمم المتحدة ما يتعرض له الشعب الفلسطينى الأعزل من عدوان سافر ومستمر من إسرائيل فى انتهاك صارخ لقرارات الشرعية الدولية.

وأكد عدد من أعضاء البرلمان الموريتانى - خلال وقفة أمام السفارة الأمريكية بنواكشوط اليوم الإثنين رفضهم واستنكارهم وتنديدهم لقرار تدشين السفارة الأمريكية بالقدس المحتلة .

واعتبر نواب البرلمان الموريتانى أن القرار "يستهزئ بمشاعر المسلمين والذى لا ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس العربية عاصمة فلسطين الأبدية، وهو إعطاء من لا يملك لمن لا يستحق".



وقالت رئيسة الفريق البرلمانى لنصرة الشعب الفلسطينى فاطمة الميداح إن البرلمانيين الموريتانيين يعلنون رفضهم "القاطع لكل الاتفاقيات الرامية لتصفية القضية ".

وفى السياق، فرقت الشرطة الموريتانية مساء اليوم مظاهرات مختلفة نظمت فى نواكشوط رفضا للقرار الأمريكى بشأن القدس. واستخدمت الشرطة القوة لتفريق المتظاهرين أمام مبانى رسمية فى نواكشوط من بينها ممثيلة الأمم المتحدة بالعاصمة نواكشوط.