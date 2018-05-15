video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 15 مايو 2018 06:15 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

برلمانيون موريتانيون ينظمون وقفة أمام سفارة واشنطن رفضا لنقل سفارة أمريكا للقدس

الثلاثاء، 15 مايو 2018 05:30 ص
برلمانيون موريتانيون ينظمون وقفة أمام سفارة واشنطن رفضا لنقل سفارة أمريكا للقدس مسيرة العودة
أ ش أ
إضافة تعليق

حمل نواب من البرلمان الموريتانى أمين عام الأمم المتحدة ما يتعرض له الشعب الفلسطينى الأعزل من عدوان سافر ومستمر من إسرائيل فى انتهاك صارخ لقرارات الشرعية الدولية.

وأكد عدد من أعضاء البرلمان الموريتانى - خلال وقفة أمام السفارة الأمريكية بنواكشوط اليوم الإثنين رفضهم واستنكارهم وتنديدهم لقرار تدشين السفارة الأمريكية بالقدس المحتلة .
واعتبر نواب البرلمان الموريتانى أن القرار "يستهزئ بمشاعر المسلمين والذى لا ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس العربية عاصمة فلسطين الأبدية، وهو إعطاء من لا يملك لمن لا يستحق". 


وقالت رئيسة الفريق البرلمانى لنصرة الشعب الفلسطينى فاطمة الميداح إن البرلمانيين الموريتانيين يعلنون رفضهم "القاطع لكل الاتفاقيات الرامية لتصفية القضية ".
وفى السياق، فرقت الشرطة الموريتانية مساء اليوم مظاهرات مختلفة نظمت فى نواكشوط رفضا للقرار الأمريكى بشأن القدس. واستخدمت الشرطة القوة لتفريق المتظاهرين أمام مبانى رسمية فى نواكشوط من بينها ممثيلة الأمم المتحدة بالعاصمة نواكشوط.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مجزرة فى "يوم العودة".. استشهاد 55 فلسطينيا وإصابة 2500 برصاص الاحتلال.. "حماس" تلوح بالتصعيد العسكرى.. أبو مازن يعلن تنكيس الأعلام 3 أيام.. ومصر تعلن تقديم مساعدات إنسانية وطبية إلى غزة واستمرار فتح معبر رفح

العاهل الأردنى يوجه بتعزيز قدرات المستشفى الميدانى الأردنى فى غزة

وزارة الصحة الفلسطينية تتقدم بالشكر لمصر لاستجابتها لإنقاذ حياة جرحى غزة

فيديو.. لحظة قنص طفل فلسطينى فى قطاع غزة خلال مسيرة العودة الكبرى

رفع درجة الاستعداد بمستشفيات شمال سيناء لاستقبال مصابى أحداث غزة

واشنطن تعرقل طلبًا أمميًا لإجراء تحقيق مستقل بأحداث غزة

ارتفاع عدد شهداء مذبحة يوم العودة إلى 59 بعد استنشاق رضيعة للغاز شرق غزة

مسيرة العودة

فلسطين

قطاع غزة

أخبار فلسطين

أخبار عربية

أخبار العالم اليوم




لا تفوتك
"التعليم" تعلن اليوم النتيجة الكاملة لامتحانات الطلاب المصريين فى الخارج

"التعليم" تعلن اليوم النتيجة الكاملة لامتحانات الطلاب المصريين فى الخارج

الخارجية البريطانية لــ"محمد صلاح": هنيئا لك حصولك على الحذاء الذهبى

الخارجية البريطانية لــ"محمد صلاح": هنيئا لك حصولك على الحذاء الذهبى

العالم ينتفض ضد الاحتلال.. غضب دولى بعد استشهاد العشرات فى مذبحة يوم العودة.. مصر تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطينى.. الأمم المتحدة تدعو لمحاسبة المسئولين عن المجازر.. وجلسة طارئة لمجلس الأمن الدولى غدا

العالم ينتفض ضد الاحتلال.. غضب دولى بعد استشهاد العشرات فى مذبحة يوم العودة.. مصر تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطينى.. الأمم المتحدة تدعو لمحاسبة المسئولين عن المجازر.. وجلسة طارئة لمجلس الأمن الدولى غدا

الجانب المظلم للعمل بشركات التكنولوجيا..قصص مأساوية للجنود المجهولين داخل الشركات العملاقة..عمال أمازون يتبولون فى زجاجات.. وموظفو مصانع أبل ينتحرون من الإرهاق.. ووظيفة بـ"فيس بوك" لمشاهدة مقاطع الاغتصاب والعنف

الجانب المظلم للعمل بشركات التكنولوجيا..قصص مأساوية للجنود المجهولين داخل الشركات العملاقة..عمال أمازون يتبولون فى زجاجات.. وموظفو مصانع أبل ينتحرون من الإرهاق.. ووظيفة بـ"فيس بوك" لمشاهدة مقاطع الاغتصاب والعنف

فيديو.. لحظة قنص طفل فلسطينى فى قطاع غزة خلال مسيرة العودة الكبرى

فيديو.. لحظة قنص طفل فلسطينى فى قطاع غزة خلال مسيرة العودة الكبرى

تعرف على قائمة الجامعات التى تخرج فيها عمالقة التكنولوجيا بالعالم

تعرف على قائمة الجامعات التى تخرج فيها عمالقة التكنولوجيا بالعالم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة