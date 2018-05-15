اندلاع معارك عنيفة فى جبهة صرواح وخسائر فى صفوف الحوثيين

اندلاع معارك عنيفة فى جبهة صرواح وخسائر فى صفوف الحوثيينالثلاثاء، 15 مايو 2018 09:37 م
الجيش اليمنى
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خاضت قوات الجيش الوطني بإسناد من طيران التحالف العربي، اليوم ، معارك عنيفة ضد مليشيات الحوثي الانقلابية في صرواح غربي محافظة مأرب.
وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن معارك عنيفة اندلعت، فجر اليوم، غربي صرواح، شارك فيها طيران التحالف العربي ومدفعية الجيش، وأسفرت عن خسائر كبيرة في صفوف المليشيات.
وذكر المصدر أن مقاتلات التحالف استهدفت بأكثر من 10 غارات مواقع وتجمعات وآليات للمليشيات الانقلابية في مواقع متفرقة بجبهة صرواح، بالتزامن مع قصف مدفعي مكثّف، تكبّدت خلاله المليشيات خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.
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