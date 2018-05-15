الكويت تقترح مشروع قرار على مجلس الأمن بشأن حماية الفلسطينيين

رويترز

قال منصور العتيبى سفير الكويت فى الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إنه سيطرح على مجلس الأمن الدولى مسودة قرار بشأن "حماية المدنيين الفلسطينيين" ولكنه أضاف "لا نتحدث عن عملية حفظ سلام".

وقال العتيبى للصحفيين قبل اجتماع لمجلس الأمن بشأن أحدث أعمال عنف وقعت فى قطاع غزة إنه من المرجح أن يطرح مسودة القرار على أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر يوم الأربعاء . ولم يتضح متى سيتم طرح مشروع القرار للتصويت.

وفى وقت سابق اليوم، استشهد فلسطينى برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى شرق قطاع غزة فى مخيم البريج اليوم الثلاثاء.