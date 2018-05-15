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الكويت تقترح مشروع قرار على مجلس الأمن بشأن حماية الفلسطينيين

الثلاثاء، 15 مايو 2018 04:16 م
الكويت تقترح مشروع قرار على مجلس الأمن بشأن حماية الفلسطينيين مجلس الأمن الدولى- أرشيفية
رويترز
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قال منصور العتيبى سفير الكويت فى الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إنه سيطرح على مجلس الأمن الدولى مسودة قرار بشأن "حماية المدنيين الفلسطينيين" ولكنه أضاف "لا نتحدث عن عملية حفظ سلام".

وقال العتيبى للصحفيين قبل اجتماع لمجلس الأمن بشأن أحدث أعمال عنف وقعت فى قطاع غزة إنه من المرجح أن يطرح مسودة القرار على أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر يوم الأربعاء . ولم يتضح متى سيتم طرح مشروع القرار للتصويت.  

وفى وقت سابق اليوم، استشهد فلسطينى برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى شرق قطاع غزة فى مخيم البريج اليوم الثلاثاء.  

وأعلن وزير الصحة فى رام الله جواد عواد أن وفدا طبيا يتكون من أطباء فى جراحة الأعصاب والأوعية الدموية والعظام سيصل إلى قطاع غزة اليوم الثلاثاء، لمساعدة زملائهم فى مستشفيات القطاع، بتقديم العلاج للجرحى والمصابين.


 

 


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