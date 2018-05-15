video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 15 مايو 2018 08:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

العبادى يدعو المفوضية لاتخاذ إجراء عادل بشأن الشكاوى الانتخابية

الثلاثاء، 15 مايو 2018 07:17 م
العبادى يدعو المفوضية لاتخاذ إجراء عادل بشأن الشكاوى الانتخابية رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى
بغداد (أ ش أ )
إضافة تعليق

دعا رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، اليوم الثلاثاء، مفوضية الانتخابات إلى اتخاذ إجراء عادل بشأن الشكاوى الانتخابية.

وقال العبادى - فى تصريحات أوردتها قناة "السومرية نيوز"العراقية -، إن حل مشكلة الانتخابات فى محافظة كركوك يكمن فى إعادة العد والفرز، لافتا إلى أن المفوضية أبلغت الحكومة بعدم اختيار شركة لفحص أجهزة التصويت قبل أسبوع من الانتخابات.

وبشأن الوضع الإقليمى للمنطقة، أوضح العبادى أن الوضع فى سوريا ما زال مقلقا للعراق.

وكانت المفوضية العليا للانتخابات أعلنت، عن "نجاح" عملية الاقتراع التى جرت فى العراق بنسبة مشاركة بلغت %44.52، فى أول انتخابات يشهدها العراق بعد الانتصار على تنظيم "داعش".  

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قائمة العبادى تتصدر المؤشرات الأولية فى نتائج الانتخابات العراقية

الاتحاد الكردستانى يطالب العبادى بحماية موظفى مفوضية الانتخابات بكركوك

العبادى يهنىء الصدر بفوز تحالفه بالمرتبة الأولى فى الانتخابات العراقية

العراق

اخبار العراق

المفوضيه العراقيه

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
التعليم: أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2018 تصل المدارس اليوم وغدا

التعليم: أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2018 تصل المدارس اليوم وغدا

المحكمة الإدارية العليا تقضى بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية

المحكمة الإدارية العليا تقضى بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية

صور.. مصر تضمد جراح الفلسطينيين.. معبر رفح يستقبل المصابين ومستشفيات العريش ترفع حالة الاستنفار.. استقبال أول مصاب فلسطينى برصاص الاحتلال.. وطاقم طبى على بوابة المعبر و8 سيارات إسعاف مجهزة فى انتظار المصابين

صور.. مصر تضمد جراح الفلسطينيين.. معبر رفح يستقبل المصابين ومستشفيات العريش ترفع حالة الاستنفار.. استقبال أول مصاب فلسطينى برصاص الاحتلال.. وطاقم طبى على بوابة المعبر و8 سيارات إسعاف مجهزة فى انتظار المصابين

الخسارة من كمبالا تكشف الأخطاء الفادحة للأهلى.. المارد الأحمر يواصل السقوط بسبب فكر حسام البدرى.. التشكيل الخاطئ والتغييرات الغريبة وراء سقوط بطل مصر فى أوغندا.. وتراجع مستوى الحاوى وليد سليمان يثير التساؤلات

الخسارة من كمبالا تكشف الأخطاء الفادحة للأهلى.. المارد الأحمر يواصل السقوط بسبب فكر حسام البدرى.. التشكيل الخاطئ والتغييرات الغريبة وراء سقوط بطل مصر فى أوغندا.. وتراجع مستوى الحاوى وليد سليمان يثير التساؤلات

8 أمور يباح للصائم فعلها فى نهار رمضان ولا تفسد صيامه.. تعرف عليها

8 أمور يباح للصائم فعلها فى نهار رمضان ولا تفسد صيامه.. تعرف عليها

إكسبريس: صفقة انتقال محمد صلاح تكلف ريال مدريد 300 مليون إسترلينى

إكسبريس: صفقة انتقال محمد صلاح تكلف ريال مدريد 300 مليون إسترلينى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة