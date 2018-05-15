العبادى يدعو المفوضية لاتخاذ إجراء عادل بشأن الشكاوى الانتخابية

بغداد (أ ش أ )

دعا رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، اليوم الثلاثاء، مفوضية الانتخابات إلى اتخاذ إجراء عادل بشأن الشكاوى الانتخابية.

وقال العبادى - فى تصريحات أوردتها قناة "السومرية نيوز"العراقية -، إن حل مشكلة الانتخابات فى محافظة كركوك يكمن فى إعادة العد والفرز، لافتا إلى أن المفوضية أبلغت الحكومة بعدم اختيار شركة لفحص أجهزة التصويت قبل أسبوع من الانتخابات.

وبشأن الوضع الإقليمى للمنطقة، أوضح العبادى أن الوضع فى سوريا ما زال مقلقا للعراق.

وكانت المفوضية العليا للانتخابات أعلنت، عن "نجاح" عملية الاقتراع التى جرت فى العراق بنسبة مشاركة بلغت %44.52، فى أول انتخابات يشهدها العراق بعد الانتصار على تنظيم "داعش".