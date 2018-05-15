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العاهل السعودى لـ"السديس": كأنى ألاحظ تغيرا فى طعم ماء زمزم

الثلاثاء، 15 مايو 2018 04:50 م
العاهل السعودى لـ"السديس": كأنى ألاحظ تغيرا فى طعم ماء زمزم الملك سلمان
وكالات الأنباء
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أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على كل ما من شأنه خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، كاشفا أنه تلقى اتصالا هاتفيا من خادم الحرمين الشريفين للاطمئنان على سلامة ونقاء ماء زمزم، تساءل فيه: "كأنى ألاحظ تغيرا فى طعم ماء زمزم.. هل تضيفون عليه شيئا حافظوا على جودة ماء زمزم".

وأشار السديس إلى أن هناك مشروعا تطويريا كبيرا لمشروع خادم الحرمين الشريفين لسقيا زمزم، بحيث يكون ماء زمزم فى متناول الجميع وبسعر رمزى مع طرح عبوات متنوعة عبر منظومة جديدة للقضاء على السوق السوداء والغش فى ماء زمزم، حسبما ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية.

وشدد السديس فى اللقاء الإعلامى السنوى أمس (الإثنين) أن أمن الحرمين الشريفين خط أحمر لا تسمح القيادة والمسؤولون من بعدهم بأن يمسه أحد، كما تمنع المظاهرات والمسيرات، فليس هناك مجال لرفع الشعارات السياسية، مؤكدا خلو جهاز الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام من الأحزاب والجماعات المتطرفة.

وأوضح أن المملكة تعانى تحديات كبيرة من حاقدين وحاسدين لرسالتها ودورها فى خدمة الحرمين الشريفين، وعلينا أن نضع أيدينا فى أيدى ولاة الأمر، ونحذر من الفرقة تحت مسميات سياسية أو طائفية. وبين أن مشروع تظليل ساحات المسجد الحرام والمطاف سيرى النور قريبا، لافتا إلى وجود أكثر من 10 آلاف من القوى العاملة لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما خلال شهر رمضان المبارك.

وأكد جاهزية صحن المطاف لاستقبال 170 ألف طائف فى الساعة، مثمنا حرص مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل على تخصيص صحن المطاف للطائفين. وفى جانب التوجيه والإرشاد أوضح الشيخ عبدالرحمن السديس أنه تم تقديم أكثر من 100 درس علمى فى الحرمين الشريفين بالتعاون مع هيئة كبار العلماء وأئمة الحرمين.

 

 

 

 


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