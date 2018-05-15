الرياض ترفض نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

(أ ف ب)

أعلنت الرياض، اليوم الثلاثاء، رفضها نقل السفارة الأمريكية إلى القدس .

وسيطرت على الشعب الفلسطينى حالة من الغضب والشعوب العربية بعد نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة، وهو الأمر الذى يشكل خطرًا كبيرًا على الأمن والسلم الدوليين خاصة بمنطقة الشرق الأوسط، لأنه يأتى وسط إصرار أمريكى لانتهاك القانون الدولى، وقرارات الأمم المتحدة.

ومن المعروف أن الشعب الفلسطينى منذ نكبة فلسطين عام 1948 وما تلاها من تشريد ما يقارب 800 ألف فلسطينى من قراهم ومدنهم من أصل 1.4 مليون فلسطينى كانوا فى فلسطين التاريخية، ما يزال متمسكًا بحق العودة بموجب القرار 194.

ويتزامن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة مع الذكرى السبعين للنكبة الفلسطينية، وهو ما يمثل انحيازًا واضحًا للكيان الإسرائيلى، وتنكرًا لحقوق الشعب الفلسطينى المكفولة والمحمية وغير القابلة للتصرف بموجب القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية المتعاقبة.