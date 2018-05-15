الجيش الليبى يلقى القبض على 21 إرهابيا فى درنة بينهم متطرفين أجانب

كتب أحمد جمعة

ألقت القوات المسلحة الليبية القبض على 21 إرهابيا من بينهم 6 من جنسيات مختلفة.

وقال مكتب الإعلام التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، فى بيان صحفى، حصل اليوم السابع على نسخة منه، إن العمليات العسكرية التى يقودها الجيش الليبى مستمرة بتوجيهات وتعليمات القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر.

ونفذت القوات المسلحة الليبية، اليوم الثلاثاء، مهمة قتالية مخطط لها مسبقا حيث تمت السيطرة على مواقع العدو الحصينة فى محور الظهر الحمر ومحور الحيلة ومحور مرتوبة، الأمر الذى كبد الإرهابيين خسائر فادحة فى الأفراد و الآليات ولازالت قواتكم المسلحة تتقدم بخطى ثابتة ومنظمة باتجاه تحرير درنة الغالية من الإرهاب.

وناشد قائد غرفة عمليات الكرامة وسائل الاعلام بعدم التعاطي مع أى بيان أو خبر غير صادر عن غرفة عمليات الكرامة والناطق الرسمى باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية العميد أحمد المسمارى.

كان القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، قد أطلق عملية عسكرية شاملة للقضاء علي الجماعات الإرهابية فى مدينة درنة، وتحرير المدينة من قبضة المتطرفين.