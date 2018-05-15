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الثلاثاء، 15 مايو 2018 05:21 م
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الجيش السورى يسيطر على 80 % من حى الحجر الأسود جنوب دمشق

الثلاثاء، 15 مايو 2018 04:51 م
الجيش السورى يسيطر على 80 % من حى الحجر الأسود جنوب دمشق الجيش السورى
لندن (أ ش أ)
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أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، ومقره لندن، بأن قوات الجيش السورى حققت تقدمًا جديدًا خلال عملياتها العسكرية ضد تنظيم "داعش" الإرهابى فى حى الحجر الأسود جنوب العاصمة دمشق.

وأكد المرصد، وفقا لما ذكرته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن القوات النظامية وحلفاءها سيطروا على أكثر من 80% من حى الحجر الأسود بجنوب دمشق.

وأضاف أن عدد القتلى من عناصر الجيش السورى ارتفع إلى 215 شخصًا، خلال الاشتباكات والمواجهات مع تنظيم "داعش" منذ الـ19 من أبريل الماضي، فى المقابل لقى حوإلى 177 مسلحًا من "داعش" مصرعهم خلال تلك المواجهات.

 


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