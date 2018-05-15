إصابة عشرات الفلسطينيين فى مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى بالضفة الغربية

رام الله (أ ش أ)

أصيب العشرات من الشبان الفلسطينيين بالرصاص الحى والمطاطى، والاختناق بقنابل الغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة من الضفة الغربية اليوم الثلاثاء، تعبيرا عن غضبهم فى "ذكرى النكبة" السبعين، واحتجاجا على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس ، ولسقوط 62 شهيدا حتى الآن فى قطاع غزة.

ففى محافظة رام الله، وعند المدخل الشمإلى لمدينة البيرة، أصيب 26مواطنا فلسطينيا بالرصاص الحى والمعدنى المغلف بالمطاط، فى حين أصيب العشرات بالاختناق، ووصفت إحدى هذه الإصابات ب"الخطيرة" .

وأفادت مصادر طبية بأن ستة مواطنين أصيبوا بالرصاص الحى، فى حين أصيب عشرون آخرون بالرصاص المعدنى "المغلف بالمطاط".

وكان مئات المواطنين الفلسطينيين ، قد توجهوا إلى المدخل الشمإلى للبيرة، فى مسيرة غاضبة "نصرة " لقطاع غزة، الذى شهد يوما داميا، أمس حيث سقط 62 شهيدا حتى الآن، وأصيب نحو 2800 فلسطينى برصاص الاحتلال، بينهم نحو 120 إصاباتهم بين حرجة وخطيرة.

ودفعت سلطات الاحتلال بعشرات الجنود لمطاردة المتظاهرين، شمال البيرة، وأمطروهم بوابل من الرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل، مستخدمين طائرات مسيرة حامت فوق المتظاهرين.

وما زالت المواجهات "مندلعة" ، فيما دعت "فصائل العمل الوطنى " إلى مسيرة أخرى وسط مدينة رام الله، "إحياء لذكرى النكبة".

وفى مدينة بيت لحم، بالضفة الغربية ، أصيب شاب فلسطينى بالرصاص الحي، واثنا عشر آخرون بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط إلى جانب عشرات الإصابات بالاختناق، خلال مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلى قرب المدخل الشمإلى لمدينة بيت لحم.

وفى مدينة الخليل ، أصيب مواطنان بالرصاص الحي، والعشرات بحالات اختناق، خلال المواجهات ، فيما أصيب فتى بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط فى نابلس ، واعتقل شاب آخر .