video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 14 مايو 2018 11:06 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مدير الصليب الأحمر فى قطاع غزة يدعو إلى عدم تعريض المدنيين للأذى

الإثنين، 14 مايو 2018 09:38 ص
مدير الصليب الأحمر فى قطاع غزة يدعو إلى عدم تعريض المدنيين للأذى قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
غزة (أ ش أ)
إضافة تعليق

دعا جيلان ديفورن مدير مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى قطاع غزة كافة الأطراف إلى عدم تعريض المدنيين للأذى وتجنب الخسائر فى صفوفهم، مؤكدا أن اللجنة الدولية وكجزء من عملها، تشارك فى حوار ثنائى وغير علنى مع جميع الأطراف، للحفاظ على مساحة للعمل الإنسانى.

وقال ديفورن - فى مؤتمر صحفى عقده صباح اليوم الاثنين، أن اللجنة تشجع، بل وتطلب من جميع الأطراف الإيفاء بالتزاماتهم وفقا للمعايير الدولية، ونحن ملتزمون بمواصلة جهودنا فى هذا الصدد.

وأضاف:خلال الأسابيع الماضية، كنا نعمل جنبا إلى جنب مع الطواقم الطبية فى غزة، مشيدا بالتفانى والمهنية العالية للعاملين فى مجال الرعاية الصحية، فى المنطقة الحدودية وفى المستشفيات، مؤكدا أنهم يواجهون العديد من التحديات وعبء العمل الهائل، وعلى الرغم من ذلك، فإنهم يتعاملون بأفضل ما فى وسعهم مع وضع يمكن أن يثقل كاهل أى خدمة إسعاف وأى مستشفيات فى أى مكان فى العالم. بما فى ذلك فى أوروبا من حيث أتيت.

وتابع: "لقد كنا فى المستشفيات خلال هذه الأزمة.. وأنا أعلم مدى صعوبة العمل تحت ضغط مستمر، بموارد محدودة للغاية، ومع ذلك، لم يخذل المسعفون والأطباء، الجرحى"، مشددا على أن اللجنة الدولية ستبقى ملتزمة بدعم المستشفيات فى غزة مع الفرق الطبية التابعة للجنة، ومع الإمدادات الطبية الحيوية.

وقال ديفورن: "بالأمس، تمكنا من إدخال شاحنتين من المواد الطبية داخل غزة رغم إغلاق معبر كرم أبوسالم، مما كان مصدر ارتياح كبير لنا أن نستلم هذه الإمدادات المطلوبة بشكل عاجل، ونحن ممتنون لجميع السلطات التى ساعدت فى تسهيلها، لافتا إلى أن التبرعات التى تقدمها اللجنة الدولية إلى المستشفيات لا تفى بالغرض لتلبية الاحتياجات الكاملة وبشكل خاص فى مستشفيات غزة، التى كانت قد أضعفتها الأزمة الإنسانية التى سادت غزة قبل الأحداث الجارية وبشكل خطير .

وأضاف:انه وفى كل مرة أسمع فيها عن خسارة جديدة فى الأرواح، أتخيل شخصيا أما تفقد ابنها، أو طفلا ينشأ بدون أحد الوالدين.. لأنه فى نهاية المطاف، من وجهة نظرى الإنسانية، فإن كل حياة تفقد هى مأساة بحد ذاتها. ولا يمكن فهمه من خلال الإحصائيات، داعيا جميع الأطراف لاتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتقليل تعريض المدنيين للأذى، وإلى تجنب الخسائر بين صفوف المدنيين.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

طائرة إسرائيلية تلقى مواد حارقة وغازات سامة فوق مخيمات العودة على حدود قطاع غزة

صور.. إضراب شامل فى غزة بمناسبة الذكرى الـ70 للنكبة الفلسطينية

صور.. الجيش الإسرائيلى يلقى منشورات تحذير على قطاع غزة مع تنامى الاحتجاج

الصليب الاحمر

غزه

مدير الصليب الاحمر

الصليب الاحمر فى غزه

الطواقم الطبيه فى غزه




لا تفوتك
المترو: 8455 اشتراكًا أمس بعد الزيادة المقررة فى أسعار التذاكر

المترو: 8455 اشتراكًا أمس بعد الزيادة المقررة فى أسعار التذاكر

وزير المالية: نتسلم 2 مليار دولار من صندوق النقد الدولى قبل نهاية يونيو

وزير المالية: نتسلم 2 مليار دولار من صندوق النقد الدولى قبل نهاية يونيو

سفير الإرهاب فى ضيافة تل أبيب.. موقع عبرى يفضح العلاقات المشبوهة مع قطر.. ويؤكد: مسئول لجنة إعمار غزة يفضل الإقامة فى إسرائيل عن القطاع.. التقى جنرالات الاحتلال.. واتفق على شراء بطاريات صواريخ من تل أبيب

سفير الإرهاب فى ضيافة تل أبيب.. موقع عبرى يفضح العلاقات المشبوهة مع قطر.. ويؤكد: مسئول لجنة إعمار غزة يفضل الإقامة فى إسرائيل عن القطاع.. التقى جنرالات الاحتلال.. واتفق على شراء بطاريات صواريخ من تل أبيب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة