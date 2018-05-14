فلسطين: افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس يخلق مناخا من "عدم الاستقرار"

رويترز

قال نبيل ابو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطينى، محمود عباس، اليوم الاثنين، إن افتتاح السفارة الأمريكية فى القدس سيخلق مناخا من التحريض والإثارة وعدم الاستقرار فى المنطقة مستبعدا استمرار واشنطن فى دور الوسيط بعملية السلام فى الشرق الأوسط .

وأضاف أبو ردينة بهذه الخطوة تكون الإدارة الأمريكية ألغت دورها فى عملية السلام وأساءت للعالم وللشعب الفلسطينى والأمة العربية والإسلامية وخلقت مناخا من التحريض والإثارة وعدم الاستقرار. وفى رسالة مسجلة لحفل الافتتاح قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الاثنين، إنه لا يزال ملتزما بعملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

من ناحية أخرى، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إن اجتماعا موسعا للقيادة، سيعقد مساء اليوم فى رام الله برئاسة الرئيس الفلسطينى محمود عباس ويضم أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح لبحث التحديات الراهنة ومنها نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة.

وأضاف عريقات - فى تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) اليوم الاثنين، أن الاجتماع سيد نفسه وسيجرى خلاله مناقشة قرارات المجلس الوطنى التى تم بالفعل البدء بتنفيذها ردا على الخطوة الأمريكية بنقل السفارة إلى القدس المحتلة، مجددا التأكيد أنه لن يجلس مع الإدارة الأمريكية الحالية، كونهم أصبحوا مركزا لقيادة الاحتلال والتطرف والعنف فى المنطقة وأنها لم تعد شريكا أو وسيطا لأى عملية سلام.

واعتبر عريقات أن افتتاح السفارة الأمريكية، هو بمثابة دفن لعملية السلام ومبدأ حل الدولتين على أساس حدود العام 1967 وهو ما يعنى دفع الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى إلى مواجهة مفتوحة وأبدية عبر ضرب الإدارة الأمريكية القوانين والشرائع الدولية عرض الحائط.