غارات جوية إسرائيلية على مواقع لحماس فى قطاع غزة خلال مواجهات دامية

رويترز

شنت قوات الإحتلال الإسرائيلى غارات على مواقع لحماس فى قطاع غزة خلال مواجهات دامية.

وتتزايد أعداد الشهداء والمصابين الفلسطينيين، فى مواجهات عنيفة، اليوم الاثنين، مع قوات الاحتلال الإسرائيلى، على طول المنطقة الحدودية لقطاع غزة، وفى ذلك الحين أدى آلاف الفلسطينيين صلاة العصر أمام السياج الحدودى المواجة لمناطق ارتكاز القوات الإسرائيلية، فيما شاركت النساء فى تلك المظاهرات بشكل ملحوظ.

ومن جهتها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية، فى بيان، اليوم، إن ضحايا المظاهرات بلغ عدد حتى الآن 41 شهيدًا بينهم 6 أطفال – بينهم طفلة أنثى - وشهيد من مسعفى الدفاع المدنى، فيما أصيب 1960 آخرين منهم 200 طفل و78 سيدة، وقد وصل 3 إصابات طفيفة بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط إلى مجمع فلسطين الطبى برام الله، موضحه أن هناك 28 حالة حرجة جداً من الجرحى و71 خطيرة، مشيرة إلى وجود 94 شهيدًا منذ مسيرات العودة (بينهم 11 أطفال) وأكثر من 11 ألفَ جريح، بينما هناك 131 شهيدًا منذ إعلان ترمب (بينهم 18 طفلاً وسيدة).