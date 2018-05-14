video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 14 مايو 2018 05:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

غارات جوية إسرائيلية على مواقع لحماس فى قطاع غزة خلال مواجهات دامية

الإثنين، 14 مايو 2018 04:02 م
غارات جوية إسرائيلية على مواقع لحماس فى قطاع غزة خلال مواجهات دامية قصف غزة - أرشيفية
رويترز
إضافة تعليق

شنت قوات الإحتلال الإسرائيلى غارات على مواقع لحماس فى قطاع غزة خلال مواجهات دامية.

وتتزايد أعداد الشهداء والمصابين الفلسطينيين، فى مواجهات عنيفة، اليوم الاثنين، مع قوات الاحتلال الإسرائيلى، على طول المنطقة الحدودية لقطاع غزة، وفى ذلك الحين أدى آلاف الفلسطينيين صلاة العصر أمام السياج الحدودى المواجة لمناطق ارتكاز القوات الإسرائيلية، فيما شاركت النساء فى تلك المظاهرات بشكل ملحوظ.

ومن جهتها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية، فى بيان، اليوم، إن ضحايا المظاهرات بلغ عدد حتى الآن 41 شهيدًا بينهم 6 أطفال – بينهم طفلة أنثى - وشهيد من مسعفى الدفاع المدنى، فيما أصيب 1960 آخرين منهم 200 طفل و78 سيدة، وقد وصل 3 إصابات طفيفة بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط إلى مجمع فلسطين الطبى برام الله، موضحه أن هناك 28 حالة حرجة جداً من الجرحى و71 خطيرة، مشيرة إلى وجود 94 شهيدًا منذ مسيرات العودة (بينهم 11 أطفال) وأكثر من 11 ألفَ جريح، بينما هناك 131 شهيدًا منذ إعلان ترمب (بينهم 18 طفلاً وسيدة).


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. آلاف الفلسطينيين يصلون على حدود غزة.. وارتفاع الشهداء لـ41 شخصا

العفو الدولية: المواجهات فى غزة انتهاك مشين لحقوق الانسان

الأردن تدين "القوة المفرطة" ضد الفلسطينيين فى غزة

فلسطين تطالب بتحرك دولى عاجل لوقف المجزرة المستمرة فى قطاع غزة

الحكومة الفلسطينية تتهم إسرائيل بارتكاب "مذبحة رهيبة" فى غزة

اخبار عربيه

فلسطين

غزه

غارات

حماس

الاحتلال الاسرائيلى

نقل السفاره




لا تفوتك
التخطيط: 30 خدمة جديدة عبر تطبيق "خدمات مصر" للموبايل نهاية يونيو المقبل

التخطيط: 30 خدمة جديدة عبر تطبيق "خدمات مصر" للموبايل نهاية يونيو المقبل

"روسيا اليوم" يواصل سقطاته وينشر خريطة تضم حلايب وشلاتين للسودان

"روسيا اليوم" يواصل سقطاته وينشر خريطة تضم حلايب وشلاتين للسودان

محمد صلاح فى الدورى الإنجليزى الكل × 1.. الملك المصرى يحصد جميع الجوائز الفردية فى نهاية البريميرليج.. ينضم لقائمة أساطير إنجلترا.. يحطم أرقام رونالدو وسواريز وشيرار.. ويقود ليفربول لأبطال أوروبا بالموسم الجديد

محمد صلاح فى الدورى الإنجليزى الكل × 1.. الملك المصرى يحصد جميع الجوائز الفردية فى نهاية البريميرليج.. ينضم لقائمة أساطير إنجلترا.. يحطم أرقام رونالدو وسواريز وشيرار.. ويقود ليفربول لأبطال أوروبا بالموسم الجديد

صور.."اليوم السابع" داخل معرض "أهلا رمضان" فى "6 أكتوبر".. تخفيضات تصل لـ30%.. اللحوم بـ80 جنيهًا والخضار بنصف الثمن.. المفروشات والملابس بسعر المصنع.. ومحافظ الجيزة:"تكثيف الرقابة وإلغاء اشتراك المخالفين"

صور.."اليوم السابع" داخل معرض "أهلا رمضان" فى "6 أكتوبر".. تخفيضات تصل لـ30%.. اللحوم بـ80 جنيهًا والخضار بنصف الثمن.. المفروشات والملابس بسعر المصنع.. ومحافظ الجيزة:"تكثيف الرقابة وإلغاء اشتراك المخالفين"

كوبر: شيكابالا "بديل استراتيجى" لعبد الله السعيد مع الفراعنة

كوبر: شيكابالا "بديل استراتيجى" لعبد الله السعيد مع الفراعنة

أزارو يضحى بـ"دولارات الخليج" من أجل الأضواء فى أوروبا

أزارو يضحى بـ"دولارات الخليج" من أجل الأضواء فى أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة