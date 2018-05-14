س وج.. كل ما تريد معرفته عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية بالعراق

كتب: محمد الأحمدى

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات العراقية، نجاح عملية الاقتراع بنسبة مشاركة بلغت 5 .44 % ، حيث قدم رئيس الإدارة الانتخابية رياض البدران فى مؤتمر صحفى التهنئة للشعب العراقى بمناسبة نجاح عملية الاقتراع، مبينا أن نسبة المشاركة فى الاقتراع العام والخاص مع احتساب أعداد المصوتين التى بلغت أكثر من 10 ملايين من مجموع 24 مليونا يحق لهم التصويت.

وأوضح أن هذه النسبة ليست نهائية حيث أن عددا من نتائج محطات الاقتراع لم تصل حتى الآن، مشيرا إلى أن غدا سيكتمل إرسال كافة الأوراق للتدقيق فى النتائج.

وفى هذا الصدد يقدم اليوم السابع أبرز المعلومات عن نتائج الانتخابات التشريعية فى العراق فى صورة س و ج.

س– ما هى القائمة الحاصلة على المركز الأول بالنتائج الأولية للانتخابات؟

تقدمت قائمة تحالف "سائرون" التى يدعمها رجل الدين الشيعى مقتدى الصدر فى نتائج أولية لعشر محافظات فى الانتخابات البرلمانية العراقية، وحل "تحالف النصر" بقيادة رئيس الوزراء حيدر العبادي في المرتبة الثالثة.

وجاءت هذه النتائج بعد فرز معظم الأصوات فى 10 محافظات عراقية فى الانتخابات التى اُجريت السبت، حسب المفوضية العليا للانتخابات العراقية.



انتخابات العراق

س– ما هى القائمة الحاصلة على المركز الثانى حتى الآن ؟

تشير النتائج الأولية حتى الآن، إلى أن قائمة "الفتح" التى تضم فصائل الحشد الشعبى، تحتل المرتبة الثانية.

ولم يتصدر "تحالف النصر" النتائج فى أى من المحافظات العشر التي تم الإعلان عن نتائجها الأولية، واحتل المرتبة الثالثة إلى الخامسة في ترتيب النتائج بمعظم المحافظات التي تم الإعلان عنها.

س – ما هى المحافظات التى لم تعلن حتى الآن ؟

وأوضحت المفوضية أن "8 محافظات لم يتم الإعلان عن نتائجها" مرجعة ذلك إلى "عدم الانتهاء من تدقيق نتائجها"، وهى محافظات السليمانية وأربيل والنجف ودهوك وصلاح الدين وكركوك وميسان ونينوى.

س – ما هو ترتيب المحافظات العراقية من حيث عدد المقاعد ؟

تتصدر بغداد المحافظات التى تم الإعلان عنها من حيث عدد المقاعد بـ 71 مقعدا (69 مع مقعدين للمسيحيين والصابئة وفق الكوتا)، تليها محافظة نينوى (31) والبصرة (25)، وذي قار (19)، وتحتل محافظة المثنى أقل نسبة في عدد المقاعد المخصصة لها (7 مقاعد).



تصويت مواطنى العراق

س – كم عدد العراقيين المشاركين فى الانتخابات ؟

سجل أكثر من 24 مليون عراقى فى سجلات الناخبين لانتخاب 230 نائبا من بين نحو 7000 رشحوا أنفسهم فى الانتخابات التشريعية.

س – ما هى نتائج التصويت فى محافظة بغداد ؟

في محافظة بغداد جاءت قائمة سائرون أولا بـ 413638 صوتا ، ثم تحالف الفتح بـ 233299 صوتا، ثم دولة القانون 211243 صوتا، فتحالف الوطنية بـ 204686 صوتا ، ويليه تحالف النصر 194767 صوتا، ثم القرار العراقى بـ 94308 صوتا، ثم الحكمة بـ 91039 صوتا".

س – ما هى نتائج التصويت فى كربلاء ؟

بلغت عدد الاصوات الصحيحة فى كربلاء بلغت 279100 صوتا ، بنسبة 97% من اجمالي المحطات .

وتصدر تحالف الفتح القوائم بحصوله على 70777 صوتا وسائرون 69975 ، فالنصر 48349 ، فدولة القانون 34479 ، الحكمة 19010 ، كفاءات 11438 ، الوطنية ، 6852.



تصويت المواطنين العراقيين بالانتخابات

س – ما هى نتائج التصويت فى الأنبار ؟

جاءت قائمة الانبار هويتنا اولا بـ125473 صوتا وائتلاف الوطنية ثانيا بـ 56751 والقرار العراقي ثالثا بـ50223 وعابرون رابعا 46739 والنصر خامسا 40207 وسائرون سادسا بـ7206.

س – ما هى كل حصة كل محافظة عراقية من عدد المقاعد ؟

حددت المفوضية العليا للانتخابات البرلمانية، وحسب نص الدستور، عدد مقاعد البرلمان المقبل بـ 329 نائبا، ومنحت النساء 25 ٪‏ منها.

وجاءت حصة محافظة بغداد من أعضاء مجلس النواب 71 نائبا، موزعة على الشكل التالي:

69 نائبا يأتون بالانتخابات العامة، يضاف إليها نائب واحد يمثل حصة المكون المسيحآ، ونائب آخر عن الصابئة، فيما تكون حصة النساء فيها 17 نائبا

وجاءت حصة محافظة نينوى 34 مقعدا، منها 31 مقعدا في الانتخابات العامة، بالإضافة إلى نائب واحد عن كل من المسيحية واليزيدية والشبك، بينما خصصت 8 مقاعد للنساء عن المحافظة

وجاءت المحافظات الأخرى على النحو التالى:

البصرة 25 مقعدا، منها 6 للنساء

ذى قار 19 مقعدا، منها 5 للنساء

السليمانية 18 مقعدا، منها 5 للنساء

بابل 17 مقعدا، منها 4 للنساء

الأنبار 15 مقعدا، منها 4 للنساء

أربيل 15 مقعدا، منها مقعد للمكون المسيحي، و4 مقاعد للنساء

ديالى 14 مقعدا، منها 4 للنساء

النجف 12 مقعدا، منها 3 للنساء

صلاح الدين 12 مقعدا، منها 3 للنساء

القادسية 11 مقعدا، منها 3 للنساء

كربلاء 11 مقعدا، منها 3 للنساء

ميسان 10 مقاعد، منها 3 للنساء

المثنى 7 مقاعد، اثنان منها للنساء

دهوك عدد المقاعد 12، منها 11 مقعدا في الانتخابات العامة بالإضافة إلى مقعد للمكون المسيحى، وحصلت النساء فيها على 3 مقاعد

واسط عدد المقاعد الكلية 12، منها 11 مقعدا بالانتخابات العامة، بالإضافة إلى مقعد للأكراد الفيلية، وحصلت النساء فيها على 3 مقاعد

كركوك عدد المقاعد الكلية 13، منها 12 مقعدا في الانتخابات العامة بالإضافة إلى مقعد للمكون المسيحى، وحصلت النساء فيها على 3 مقاعد.