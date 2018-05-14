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سعد الحريرى :نقل سفارة أمريكا للقدس يضع المسارات السلمية أمام جدار مسدود

الإثنين، 14 مايو 2018 03:36 م
سعد الحريرى :نقل سفارة أمريكا للقدس يضع المسارات السلمية أمام جدار مسدود سعد الحريرى
كتبت – شرويت ماهر
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قال رئيس الوزراء اللبنانى ورئيس "تيار المستقبل" سعد الحريرى، إن قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، خطوة تضع المسارات السلمية فى المنطقة أمام جدار مسدود.

وكتب الحريرى عبر حسابه الرسمى بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" :" نؤكد على موقفنا الرافض لاعلان #القدس عاصمة لإسرائيل، نرى في نقل السفارة الأمريكية الى القدس، خطوة تضع كل المسارات السلمية في المنطقة امام جدار مسدود".

وتابع سعد الحريسرى قائلا :" إننى أعبر عن عميق الأسف تجاه قرار يثير مشاعر الغضب لدى مئات الملايين من العرب والمسلمين والمسيحيين، ويؤدي الى تأجيج العنف وإطلاق يد الاسرائيليين في سفك المزيد من دماء الفلسطينيين الابرياء وزيادة حدة التطرف التي باتت تهدد المجتمع العالمي بكل دوله وشعوبه".

وأضاف سعد الحريرى :" نستنكر هذه الخطوة الاستفزازية التي تزيد من حدة الصراع وأعمال القمع والمجازر الدموية الرهيبة التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني".

وأنهى سعد الحريرى تغريداته قائلا :" نؤكد على تضامننا الكامل مع الاخوة الفلسطينيين في نضالهم المشروع وندعو المجتمع الدولي للتحرك بسرعة لوقف هذه المجازر المروعة والسعي لمساعدة الفلسطينيين في سعيهم من أجل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

 


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