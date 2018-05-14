سعد الحريرى: الإقالات لقيادات تيار المستقبل سببها محاسبة المقصرين

سعد الحريرى: الإقالات لقيادات تيار المستقبل سببها محاسبة المقصرينالإثنين، 14 مايو 2018 10:27 ص
سعد الحريرى
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فى أول تعليق له على عملية التغييرات التى جرت داخل تيار المستقبل اللبنانى، أكد رئيس التيار سعد الحريرى أن السبب هو محاسبة المقصرين بعد خسارته ثلث مقاعده بالمجلس النيابى فى انتخابات الأحد الماضى.
وغرد رئيس مجلس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى عبر "تويتر" قائلا: "النظريات والتكهنات حول اللى صار كتيرة، باختصار بقول الإقالات اللى حصلت لها سبب واحد هو المحاسبة".
وأضاف "جمهور المستقبل قال كلمته وأنا سمعتها، وتطلعات الناس وآمالها ما رح تخيب ابدا. سبق وقلت للكل سعد الحريرى 2018 غير. وبيبقى كلمة شكر من القلب لجهود نادر الحريرى".
وأعلن مكتب الحريرى أمس الأحد، أن نادر الحريرى ابن عم رئيس الوزراء، استقال فى ساعة متأخرة، وأضاف أن الحريرى كلّف محمد منيمنة بتولى مهام مدير مكتب رئيس الوزراء بالوكالة.
وجاء فى بيان ثان عن أن الأمانة العامة للتيار أن الرئيس الحريري قرر إعفاء وسام الحريري (منسق عام الانتخابات) من مسؤولياته في هيئة شؤون الانتخابات، وصباح اليوم الأحد عاد الحريري وقرر إعفاء ماهر أبو الخدود، الذى كان يعمل بمنصب "مدير دائرة المتابعة فى مكتب الرئيس".
وفاز تيار المستقبل بعشرين مقعدا بعدما حصد 33 مقعدا فى الانتخابات السابقة التى جرت فى 2009.
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