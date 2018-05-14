سعد الحريرى: الإقالات لقيادات تيار المستقبل سببها محاسبة المقصرين

كتبت: آمال رسلان

فى أول تعليق له على عملية التغييرات التى جرت داخل تيار المستقبل اللبنانى، أكد رئيس التيار سعد الحريرى أن السبب هو محاسبة المقصرين بعد خسارته ثلث مقاعده بالمجلس النيابى فى انتخابات الأحد الماضى.

وغرد رئيس مجلس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى عبر "تويتر" قائلا: "النظريات والتكهنات حول اللى صار كتيرة، باختصار بقول الإقالات اللى حصلت لها سبب واحد هو المحاسبة".

وأضاف "جمهور المستقبل قال كلمته وأنا سمعتها، وتطلعات الناس وآمالها ما رح تخيب ابدا. سبق وقلت للكل سعد الحريرى 2018 غير. وبيبقى كلمة شكر من القلب لجهود نادر الحريرى".