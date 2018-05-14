video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 14 مايو 2018 11:05 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

سعد الحريرى: الإقالات لقيادات تيار المستقبل سببها محاسبة المقصرين

الإثنين، 14 مايو 2018 10:27 ص
سعد الحريرى: الإقالات لقيادات تيار المستقبل سببها محاسبة المقصرين سعد الحريرى
كتبت: آمال رسلان
إضافة تعليق

فى أول تعليق له على عملية التغييرات التى جرت داخل تيار المستقبل اللبنانى، أكد رئيس التيار سعد الحريرى أن السبب هو محاسبة المقصرين بعد خسارته ثلث مقاعده بالمجلس النيابى فى انتخابات الأحد الماضى.
 
وغرد رئيس مجلس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى عبر "تويتر" قائلا: "النظريات والتكهنات حول اللى صار كتيرة، باختصار بقول الإقالات اللى حصلت لها سبب واحد هو المحاسبة".
 
وأضاف "جمهور المستقبل قال كلمته وأنا سمعتها، وتطلعات الناس وآمالها ما رح تخيب ابدا. سبق وقلت للكل سعد الحريرى 2018 غير. وبيبقى كلمة شكر من القلب لجهود نادر الحريرى".
 
وأعلن مكتب الحريرى أمس الأحد، أن نادر الحريرى ابن عم رئيس الوزراء، استقال فى ساعة متأخرة، وأضاف أن الحريرى كلّف محمد منيمنة بتولى مهام مدير مكتب رئيس الوزراء بالوكالة.
 
وجاء فى بيان ثان عن أن الأمانة العامة للتيار أن الرئيس الحريري قرر إعفاء وسام الحريري (منسق عام الانتخابات) من مسؤولياته في هيئة شؤون الانتخابات، وصباح اليوم الأحد عاد الحريري وقرر إعفاء ماهر أبو الخدود، الذى كان يعمل بمنصب "مدير دائرة المتابعة فى مكتب الرئيس".
 
وفاز تيار المستقبل بعشرين مقعدا بعدما حصد 33 مقعدا فى الانتخابات السابقة التى جرت فى 2009.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سعد الحريرى يقيل منسق عام الانتخابات بعد فوز حزب الله بأغلبية البرلمان

سعد الحريرى

تيار المستقبل

حزب الله

لبنان




لا تفوتك
المترو: 8455 اشتراكًا أمس بعد الزيادة المقررة فى أسعار التذاكر

المترو: 8455 اشتراكًا أمس بعد الزيادة المقررة فى أسعار التذاكر

وزير المالية: نتسلم 2 مليار دولار من صندوق النقد الدولى قبل نهاية يونيو

وزير المالية: نتسلم 2 مليار دولار من صندوق النقد الدولى قبل نهاية يونيو

سفير الإرهاب فى ضيافة تل أبيب.. موقع عبرى يفضح العلاقات المشبوهة مع قطر.. ويؤكد: مسئول لجنة إعمار غزة يفضل الإقامة فى إسرائيل عن القطاع.. التقى جنرالات الاحتلال.. واتفق على شراء بطاريات صواريخ من تل أبيب

سفير الإرهاب فى ضيافة تل أبيب.. موقع عبرى يفضح العلاقات المشبوهة مع قطر.. ويؤكد: مسئول لجنة إعمار غزة يفضل الإقامة فى إسرائيل عن القطاع.. التقى جنرالات الاحتلال.. واتفق على شراء بطاريات صواريخ من تل أبيب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة