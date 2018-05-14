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الإثنين، 14 مايو 2018 05:39 م
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"سانا": الجيش السورى يتقدم باتجاه بؤر الإرهابيين فى حى الحجر الأسود

الإثنين، 14 مايو 2018 05:14 م
"سانا": الجيش السورى يتقدم باتجاه بؤر الإرهابيين فى حى الحجر الأسود الجيش السورى - أرشيفية
دمشق (أ ش أ)
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ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الاثنين، أن وحدات من الجيش السورى خاضت اشتباكات عنيفة مع الإرهابيين، وذلك خلال عملياتها المتواصلة لإنهاء الوجود الإرهابى فى جنوب دمشق.

وذكرت "سانا" أن وحدات من الجيش تقدمت، من النقاط التى سيطرت عليها أمس الأحد، بعد أن أمنتها باتجاه بؤر الإرهابيين فى شارع دير ياسين على أطراف الحى من الجهة الشمالية وأحكمت سيطرتها على بعض الأبنية السكنية، ما أسفر عن قطع المزيد من محاور تحرك الإرهابيين وتكبيدهم خسائر بالأفراد من بينهم عدد من القناصة الذين اتخذوا من الأبنية السكنية أوكارا لهم لاستهداف وحدات الجيش المتقدمة.

وأشارت إلى أن سلاحى الجو والمدفعية بالجيش كثفا من ضرباتهما على الأوكار والخنادق والأنفاق التى يتحصن فيها الإرهابيون شمال حى الحجر الأسود ومحيطه، ما أسفر عن تدمير العديد منها والقضاء على من بداخلها.

 


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