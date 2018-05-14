الوطنية الفلسطينية العليا: استمرار "مسيرات العودة".. وغدا إضراب شامل وحداد

غزة (أ ش أ)

أكدت الهيئة الوطنية الفلسطينية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار اليوم الإثنين، استمرار فعاليات مسيرة العودة السلمية، داعية جماهير الشعب الفلسطينى لمواصلة المسيرات فى كل يوم.

وأعلنت الهيئة - فى كلمة ألقاها خالد البطش القيادى فى الجهاد الإسلامى - أن غدا الثلاثاء، يوم إضراب شامل وحداد على أرواح الشهداء، داعية الشعب الفلسطينى للمشاركة الحاشدة فى تشييع جثامينهم، موضحا أن "الخامس من يونيو سيكون يوما تاريخيا فى هذه المسيرات".

وأشار إلى أن مشهد الجماهير - التى انطلقت اليوم - مشهد عز وافتخار سجله هذا الشعب العظيم، محملا الادارة الأمريكية ورئيسها دونالد ترامب مسؤولية هذه الدماء التى سقط فيها عشرات الشهداء

وشدد على أن "هذه الدماء لن تزيدنا إلا إصرارا على استمرار مسيرة العودة وكسر الحصار وتحقيق العودة لشعبنا"، موجها التحية للأطباء ورجال الدفاع المدنى والشرطة الذين قدموا كوكبة من الشهداء فى هذه المسيرة.