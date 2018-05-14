video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 14 مايو 2018 10:26 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الوطنية الفلسطينية العليا: استمرار "مسيرات العودة".. وغدا إضراب شامل وحداد

الإثنين، 14 مايو 2018 08:58 م
الوطنية الفلسطينية العليا: استمرار "مسيرات العودة".. وغدا إضراب شامل وحداد مظاهرات فلسطينية
غزة (أ ش أ)
إضافة تعليق

أكدت الهيئة الوطنية الفلسطينية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار اليوم الإثنين، استمرار فعاليات مسيرة العودة السلمية، داعية جماهير الشعب الفلسطينى لمواصلة المسيرات فى كل يوم.

وأعلنت الهيئة - فى كلمة ألقاها خالد البطش القيادى فى الجهاد الإسلامى - أن غدا الثلاثاء، يوم إضراب شامل وحداد على أرواح الشهداء، داعية الشعب الفلسطينى للمشاركة الحاشدة فى تشييع جثامينهم، موضحا أن "الخامس من يونيو سيكون يوما تاريخيا فى هذه المسيرات".

وأشار إلى أن مشهد الجماهير - التى انطلقت اليوم - مشهد عز وافتخار سجله هذا الشعب العظيم، محملا الادارة الأمريكية ورئيسها دونالد ترامب مسؤولية هذه الدماء التى سقط فيها عشرات الشهداء

وشدد على أن "هذه الدماء لن تزيدنا إلا إصرارا على استمرار مسيرة العودة وكسر الحصار وتحقيق العودة لشعبنا"، موجها التحية للأطباء ورجال الدفاع المدنى والشرطة الذين قدموا كوكبة من الشهداء فى هذه المسيرة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة غداً حول الأوضاع فى فلسطين

سفارة فلسطين بالقاهرة تدين مجزرة يوم العودة الفلسطينية على حدود غزة

فلسطين

اخبار فلسطين

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
التخطيط: 30 خدمة جديدة عبر تطبيق "خدمات مصر" للموبايل نهاية يونيو المقبل

التخطيط: 30 خدمة جديدة عبر تطبيق "خدمات مصر" للموبايل نهاية يونيو المقبل

"روسيا اليوم" يواصل سقطاته وينشر خريطة تضم حلايب وشلاتين للسودان

"روسيا اليوم" يواصل سقطاته وينشر خريطة تضم حلايب وشلاتين للسودان

محمد صلاح فى الدورى الإنجليزى الكل × 1.. الملك المصرى يحصد جميع الجوائز الفردية فى نهاية البريميرليج.. ينضم لقائمة أساطير إنجلترا.. يحطم أرقام رونالدو وسواريز وشيرار.. ويقود ليفربول لأبطال أوروبا بالموسم الجديد

محمد صلاح فى الدورى الإنجليزى الكل × 1.. الملك المصرى يحصد جميع الجوائز الفردية فى نهاية البريميرليج.. ينضم لقائمة أساطير إنجلترا.. يحطم أرقام رونالدو وسواريز وشيرار.. ويقود ليفربول لأبطال أوروبا بالموسم الجديد

صور.."اليوم السابع" داخل معرض "أهلا رمضان" فى "6 أكتوبر".. تخفيضات تصل لـ30%.. اللحوم بـ80 جنيهًا والخضار بنصف الثمن.. المفروشات والملابس بسعر المصنع.. ومحافظ الجيزة:"تكثيف الرقابة وإلغاء اشتراك المخالفين"

صور.."اليوم السابع" داخل معرض "أهلا رمضان" فى "6 أكتوبر".. تخفيضات تصل لـ30%.. اللحوم بـ80 جنيهًا والخضار بنصف الثمن.. المفروشات والملابس بسعر المصنع.. ومحافظ الجيزة:"تكثيف الرقابة وإلغاء اشتراك المخالفين"

كوبر: شيكابالا "بديل استراتيجى" لعبد الله السعيد مع الفراعنة

كوبر: شيكابالا "بديل استراتيجى" لعبد الله السعيد مع الفراعنة

أزارو يضحى بـ"دولارات الخليج" من أجل الأضواء فى أوروبا

أزارو يضحى بـ"دولارات الخليج" من أجل الأضواء فى أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة