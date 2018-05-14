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الهلال الأحمر الفلسطينى: إصابة 28 فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال فى غزة

الإثنين، 14 مايو 2018 11:11 ص
الهلال الأحمر الفلسطينى: إصابة 28 فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال فى غزة مسيرات العودة فى فلسطين
كتب أحمد جمعة
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أكد الهلال الأحمر الفلسطينى، إصابة 28 مواطنا فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى فى غزة، موضحا أن 22 فلسطينيا أصيبوا بالرصاص الحى وإصابة 6 آخرين بشظايا.
 
وكانت أطلقت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة، اسم "مليونية العودة" على تظاهرة، الاثنين، التى تجرى تزامنا مع حفل تدشين مبنى السفارة الأمريكية فى القدس، فيما يشل إضراب عام فى قطاع غزة، بدعوة من الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة، حيث أغلقت المحال التجارية أبوابها.

وأفاد شهود عيان، أن عددا من المتظاهرين قاموا فى ساعة مبكرة بسحب جزء من الأسلاك الشائكة اللولبية التى يضعها الجيش الإسرائيلى على بعد أمتار من السياج الفاصل شرق مخيم البريج وسط القطاع، فيما أكد مصدر أمنى أن "8 جرافات عسكرية إسرائيلية بإسناد من دبابات توغلت بشكل محدود داخل السياج الحدودى شرق جباليا وشرعت بتجريف السواتر الرملية" التى أقامها الفلسطينيون فى الأيام الماضية لحمايتهم من نيران الجيش.

ومن جهتها، أقامت وزارة الصحة عشرات النقاط الطبية الميدانية لمعالجة المصابين، فيما ذكر شهود أن الجيش الإسرائيلى أطلق قنابل غاز مسيل للدموع فى عدد من النقاط الحدودية الشرقية تجاه عشرات الشبان الذين اقتربوا من الحدود.

 


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