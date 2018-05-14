المغرب يعلن تفكيك خلية مرتبطة بتنظيم داعش

(أ ف ب)

أعلنت وزارة الداخلية المغربية، اليوم الاثنين، توقيف أربعة أشخاص يشتبه فى ارتباطهم بتنظيم داعش مشيرة إلى أنهم قاموا باعمال "تحريض" لتنفيذ عمليات فى المملكة.

وأوضحت الوزارة فى بيان ان المشتبه بهم تتراوح اعمارهم بين 20 و 27 عاما وبينهم معتقل سابق "فى قضية إرهاب" وكانوا ينشطون بمدن فاس (وسط) والدار البيضاء (غرب) والقنيطرة (غرب) وبلدة ميدار (شمال).

وأشار البيان إلى حجز أجهزة الكترونية وبذلة عسكرية وكتب تمجد الفكر المتطرف، مضيفا أن التحريات الأولية أظهرت انخراط المشتبه بهم فى "أعمال الدعاية والترويج" لفكر تنظيم داعش.

وقال إن بعضهم كان يقيم علاقات مع مقاتلين على الساحة السورية العراقية بغرض الاستفادة من خبراتهم فى مجال صناعة المتفجرات والعبوات الناسفة، وذلك "فى أفق تنفيذ هجمات إرهابية تستهدف بعض المواقع الحيوية بعدد من مدن المملكة".

وتعلن السلطات المغربية مرارا عن تفكيك "خلايا إرهابية"، وسجل تراجع فى عدد الخلايا المفككة من 21 خلية سنة 2015 إلى 19 فى السنة التالية ثم تسع سنة 2017، استنادا إلى معطيات رسمية.

وبقى المغرب فى منأى عن هجمات تنظيم الدولة الاسلامية، علما بانه شهد سابقا اعتداءات فى الدار البيضاء (33 قتيلا فى 2003) ومراكش (17 قتيلا فى 2011).

وتورط عدة مشتبه فيهم مغاربة فى تفجيرات جهادية ضربت منطقة كتالونيا الإسبانية الصيف الماضى مخلفة 16 قتيلا.