video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 14 مايو 2018 02:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

المغرب يعلن تفكيك خلية مرتبطة بتنظيم داعش

الإثنين، 14 مايو 2018 12:51 م
المغرب يعلن تفكيك خلية مرتبطة بتنظيم داعش الشرطة المغربية - أرشيفية
(أ ف ب)
إضافة تعليق

أعلنت وزارة الداخلية المغربية، اليوم الاثنين، توقيف أربعة أشخاص يشتبه فى ارتباطهم بتنظيم داعش مشيرة إلى أنهم قاموا باعمال "تحريض" لتنفيذ عمليات فى المملكة.

وأوضحت الوزارة فى بيان ان المشتبه بهم تتراوح اعمارهم بين 20 و 27 عاما وبينهم معتقل سابق "فى قضية إرهاب" وكانوا ينشطون بمدن فاس (وسط) والدار البيضاء (غرب) والقنيطرة (غرب) وبلدة ميدار (شمال).

وأشار البيان إلى حجز أجهزة الكترونية وبذلة عسكرية وكتب تمجد الفكر المتطرف، مضيفا أن التحريات الأولية أظهرت انخراط المشتبه بهم فى "أعمال الدعاية والترويج" لفكر تنظيم داعش.

وقال إن بعضهم كان يقيم علاقات مع مقاتلين على الساحة السورية العراقية بغرض الاستفادة من خبراتهم فى مجال صناعة المتفجرات والعبوات الناسفة، وذلك "فى أفق تنفيذ هجمات إرهابية تستهدف بعض المواقع الحيوية بعدد من مدن المملكة".

وتعلن السلطات المغربية مرارا عن تفكيك "خلايا إرهابية"، وسجل تراجع فى عدد الخلايا المفككة من 21 خلية سنة 2015 إلى 19 فى السنة التالية ثم تسع سنة 2017، استنادا إلى معطيات رسمية.

وبقى المغرب فى منأى عن هجمات تنظيم الدولة الاسلامية، علما بانه شهد سابقا اعتداءات فى الدار البيضاء (33 قتيلا فى 2003) ومراكش (17 قتيلا فى 2011).

وتورط عدة مشتبه فيهم مغاربة فى تفجيرات جهادية ضربت منطقة كتالونيا الإسبانية الصيف الماضى مخلفة 16 قتيلا.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الاعتداء جنسيا على ابنة مدرب منتخب المغرب

سفير مصرى بالمغرب: فرص كبيرة لشركات المقاولات بالبنية التحتية فى الرباط

سفير مصر بالمغرب: حصة إفريقيا بالاقتصاد الإبداعى أقل من 1%

سايفاى أفريقيا: 9.2 مليار دولار حجم الإنفاق العربى على أمن تكنولوجيا المعلومات

رئيس لجنة ملف ترشح المغرب لكأس العالم 2026: قادرون على استضافة المونديال

اخبار عربيه

المغرب

خليه ارهابيه

تنظيم داعش

ارهاب

الشرطه المغربيه




لا تفوتك
انقطاع المياه غدا عن منطقة أغاخان بشبرا لمدة 12 ساعة

انقطاع المياه غدا عن منطقة أغاخان بشبرا لمدة 12 ساعة

مقتل 7 جنود باكستانيين بمنطقة شمال وزيرستان الحدودية مع أفغانستان

مقتل 7 جنود باكستانيين بمنطقة شمال وزيرستان الحدودية مع أفغانستان

نسائم الخير فى شهر الخير.. كبار التجار يعلنون مواجهة الغلاء بتخفيض الأسعار 40%.. مساعد وزير الداخلية: عقدنا جلسات مع بائعى سوقى العبور وأكتوبر لتوفير السلع فى رمضان.. ولدينا مخزون لأكثر من نصف عام

نسائم الخير فى شهر الخير.. كبار التجار يعلنون مواجهة الغلاء بتخفيض الأسعار 40%.. مساعد وزير الداخلية: عقدنا جلسات مع بائعى سوقى العبور وأكتوبر لتوفير السلع فى رمضان.. ولدينا مخزون لأكثر من نصف عام

حرب الغش تطارد "الثانوية العامة".. صفحات التسريب تتحدى "التعليم" بـ"أبلكيشن جديد".. ورئيس الامتحانات:"كله تحت السيطرة.. ونبلغ الأمن بأى موقع يروج ".. ومصادر: إجراءات الوزارة أقوى والقانون لن يرحم"غشاش"

حرب الغش تطارد "الثانوية العامة".. صفحات التسريب تتحدى "التعليم" بـ"أبلكيشن جديد".. ورئيس الامتحانات:"كله تحت السيطرة.. ونبلغ الأمن بأى موقع يروج ".. ومصادر: إجراءات الوزارة أقوى والقانون لن يرحم"غشاش"

المنتخب: محمد صلاح ينضم لمعسكر إيطاليا من كييف بعد نهائى دورى الأبطال

المنتخب: محمد صلاح ينضم لمعسكر إيطاليا من كييف بعد نهائى دورى الأبطال

العناية بالجسم بزبدة الشيا للحد من تكسر الأظافر وترطيب البشرة

العناية بالجسم بزبدة الشيا للحد من تكسر الأظافر وترطيب البشرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة