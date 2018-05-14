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الإثنين، 14 مايو 2018 11:06 ص
خالد صلاح
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القوات الإماراتية تدمر مركز قيادة حوثى فى الحديدة

الإثنين، 14 مايو 2018 10:27 ص
القوات الإماراتية تدمر مركز قيادة حوثى فى الحديدة جانب من أحداث اليمن ـ صورة أرشيفية
الحديدة (أ ش أ)
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دمرت القوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمن قوات التحالف العربي، مركز قيادة لميليشيات الحوثى فى مديرية الفازة بمحافظة الحديدة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الاثنين، أن القوات الإماراتية شنت عملية "الرعد الأحمر" وهى عملية إغارة برمائية نوعية وخاطفة على أحد مراكز القيادة والسيطرة التابعة لعناصر ميليشيات الحوثى الإيرانية فى "مديرية الفازة" التابعة لمحافظة الحديدة، والتى أسفرت عن تدمير مركز القيادة، والاستيلاء على عدد كبير من المعدات والوثائق التابعة للميليشيات الحوثية، بالإضافة إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى الحوثيين أثناء الاشتباك المباشر.

تأتى هذه العملية فى إطار العمليات العسكرية الوقائية التى تنفذها القوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمن التحالف العربى لإسناد قوات المقاومة الوطنية وألويه العمالقة والتهامية التى تشن هجوما واسعا على الحوثيين فى مديريتى الجراحى وزبيد بالساحل الغربي، وللقضاء على تجمعات ميلشيات الحوثى فى مختلف الأراضى اليمنية، ومنعها من زراعة الألغام البحرية.

 


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