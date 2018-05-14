الصحة الفلسطينية: نعمل على إدخال 7 شاحنات أدوية إلى قطاع غزة

رام الله (أ ش أ)

أكد وزير الصحة الفلسطينى الدكتور جواد عواد، اليوم الاثنين، أن العمل جار مع هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية على إدخال 7 شاحنات محملة بالأدوية والمستلزمات الطبية إلى قطاع غزة، مشيرا أن هذه الشاحنات متواجدة الآن على معبر بيتونيا، وتنتظر الإذن بالعبور إلى قطاع غزة.

وقال وزير الصحة -فى بيان- "نقوم بالتواصل مع الشئون المدنية، ونتابع هذا الموضوع لحظة بلحظة، من أجل إصدار التصاريح اللازمة لعبور الشاحنات من معبر بيت حانون إلى مستودعات وزارة الصحة فى قطاع غزة".

يذكر أن هذه الشاحنات لم تعبر إلى القطاع بسبب إغلاق معبر كرم أبو سالم، وهى ضمن قافلة الشاحنات التى تم الإعلان عن تسييرها مؤخرا إلى قطاع غزة، والتى يبلغ عددها 20 شاحنة.

وكان وزير الصحة قد أطلق فى وقت سابق مساء اليوم، نداء عاجل لجميع دول العالم ومنظماته للعمل على إيقاف المجزرة التى ترتكبها إسرائيل حالياً ضد المتظاهرين العزل على الشريط الحدود لقطاع غزة.

وقال "إن على جميع دول العالم التى تتغنى وتدعم حقوق الإنسان الوقوف بشكل جدى لحماية المدنيين العزل، وأطالب منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر والأمم المتحدة للعمل على كبح جماح آلة القتل الإسرائيلية".

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلى قد قررت، أمس الأول السبت، إغلاق معبر كرم أبو سالم التجارى حتى إشعار آخر وذلك بعد الحريق الذى تعرض له المعبر يوم الجمعة على يد مجموعة من الشبان الفلسطينيين الغاضبين فى نهاية أحداث الجمعة السابعة لمسيرات العودة الكبرى بعد أن تمكنوا من اجتياز السلك الشائك على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأكدت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع أن سلطات الاحتلال الإسرائيلى أبلغتهم بإغلاق معبر كرم أبو سالم التجارى حتى إشعار آخر نتيجة عدم صلاحيته للعمل بعد الأضرار التى لحقت فيه بفعل أحداث الجمعة.

ويعتبر معبر كرم أبو سالم المعبر التجارى الوحيد لقطاع غزة بعد أن أغلقت سلطات الاحتلال ست معابر تجارية للقطاع منذ عدة سنوات، حيث يعمل هذا المعبر لإدخال البضائع بأنواعها وهو مخصص لنقل كميات الوقود والغاز إلى قطاع غزة.