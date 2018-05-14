الشرطة العراقية تقتل المسئول الأمنى لـ"داعش" فى الحويجة

الشرطة العراقية تقتل المسئول الأمنى لـ"داعش" فى الحويجةالإثنين، 14 مايو 2018 06:30 م
الشرطة العراقية
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أعلن قائد الشرطة الاتحادية العراقية الفريق رائد شاكر جودت، اليوم الاثنين، مقتل المسئول الأمنى لتنظيم "داعش" الإرهابى فى الحويجة.
وقال الفريق جودت -فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء نينا "إن الشرطة الاتحادية بالتنسيق مع جهاز المخابرات الوطنية العراقية تمكنت من قتل الإرهابى المطلوب أحمد طلعت التركمانى الملقب "أبو عمر التركمانى" المسئول الأمنى لداعش بقطاع الحويجة والرياض خلال عملية أمنية مشتركة فى منطقة شلاكه جنوب الحويجة".
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