video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 14 مايو 2018 07:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الشرطة العراقية تقتل المسئول الأمنى لـ"داعش" فى الحويجة

الإثنين، 14 مايو 2018 06:30 م
الشرطة العراقية تقتل المسئول الأمنى لـ"داعش" فى الحويجة الشرطة العراقية
بغداد (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلن قائد الشرطة الاتحادية العراقية الفريق رائد شاكر جودت، اليوم الاثنين، مقتل المسئول الأمنى لتنظيم "داعش" الإرهابى فى الحويجة.

وقال الفريق جودت -فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء نينا "إن الشرطة الاتحادية بالتنسيق مع جهاز المخابرات الوطنية العراقية تمكنت من قتل الإرهابى المطلوب أحمد طلعت التركمانى الملقب "أبو عمر التركمانى" المسئول الأمنى لداعش بقطاع الحويجة والرياض خلال عملية أمنية مشتركة فى منطقة شلاكه جنوب الحويجة".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مقتل 8 من الشرطة العراقية والحشد العشائرى جنوب غرب كركوك

الشرطة العراقية تنفى فرض حظر التجوال خلال الانتخابات البرلمانية غدا

الشرطه العراقيه توجه باعتقال من يمارس ضغوطا على القوات بالانتخابات فى ديالى

العراق

الشرطه العراقيه

داعش

الحويجه

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
التخطيط: 30 خدمة جديدة عبر تطبيق "خدمات مصر" للموبايل نهاية يونيو المقبل

التخطيط: 30 خدمة جديدة عبر تطبيق "خدمات مصر" للموبايل نهاية يونيو المقبل

"روسيا اليوم" يواصل سقطاته وينشر خريطة تضم حلايب وشلاتين للسودان

"روسيا اليوم" يواصل سقطاته وينشر خريطة تضم حلايب وشلاتين للسودان

محمد صلاح فى الدورى الإنجليزى الكل × 1.. الملك المصرى يحصد جميع الجوائز الفردية فى نهاية البريميرليج.. ينضم لقائمة أساطير إنجلترا.. يحطم أرقام رونالدو وسواريز وشيرار.. ويقود ليفربول لأبطال أوروبا بالموسم الجديد

محمد صلاح فى الدورى الإنجليزى الكل × 1.. الملك المصرى يحصد جميع الجوائز الفردية فى نهاية البريميرليج.. ينضم لقائمة أساطير إنجلترا.. يحطم أرقام رونالدو وسواريز وشيرار.. ويقود ليفربول لأبطال أوروبا بالموسم الجديد

صور.."اليوم السابع" داخل معرض "أهلا رمضان" فى "6 أكتوبر".. تخفيضات تصل لـ30%.. اللحوم بـ80 جنيهًا والخضار بنصف الثمن.. المفروشات والملابس بسعر المصنع.. ومحافظ الجيزة:"تكثيف الرقابة وإلغاء اشتراك المخالفين"

صور.."اليوم السابع" داخل معرض "أهلا رمضان" فى "6 أكتوبر".. تخفيضات تصل لـ30%.. اللحوم بـ80 جنيهًا والخضار بنصف الثمن.. المفروشات والملابس بسعر المصنع.. ومحافظ الجيزة:"تكثيف الرقابة وإلغاء اشتراك المخالفين"

كوبر: شيكابالا "بديل استراتيجى" لعبد الله السعيد مع الفراعنة

كوبر: شيكابالا "بديل استراتيجى" لعبد الله السعيد مع الفراعنة

أزارو يضحى بـ"دولارات الخليج" من أجل الأضواء فى أوروبا

أزارو يضحى بـ"دولارات الخليج" من أجل الأضواء فى أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة