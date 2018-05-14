السودان يعلن عن تعديل وزارى جديد يشمل 7 وزراء منهم وزيرا الخارجية والنفط

السودان يعلن عن تعديل وزارى جديد يشمل 7 وزراء منهم وزيرا الخارجية والنفطالإثنين، 14 مايو 2018 08:25 م
الرئيس السودانى عمر البشير
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أعلن السودان اليوم الاثنين، عن تعديل وزارى جديد يشمل 7 وزراء منهم وزيرا الخارجية والنفط.
وإلى تشكيل الحكومة الجديد..
- إبراهيم محمود حامد وزارة الداخلية
- الدريري محمد أحمد أحمد الدخيري وزارة الخارجية
- محمد أحمد سالم وزارة العدل
- عبد الله سليمان عبد الله سليمان وزارة الزراعة والغابات
- أزهرى عبد القادر عبد الله وزارة النفط والغاز
- أبو البشر عبد الرحمن يوسف وزارة الشباب والرياضة
- هاشم على محمد سالم وزير برئاسة مجلس الوزراء
كما صدر مرسوم جمهورى قضى بتعيين الآتية أسماءهم ولاة الولايات المبينة قرين كل منهم
- ابوالقاسم الامين بركة، ولاية النيل الأبيض
- عبد الكريم موسي عبد الكريم ولاية سنار
- خالد حسين محمد عمر ولاية النيل الأزرق
- ياسر يوسف إبراهيم الولاية الشمالية
- أحمد إبراهيم على مفضل ولاية جنوب كردفان
- الشريف محمد عباد سموح ولاية شمال دارفور
- حسين يسن حمد أبوسراول ولاية غرب دارفور
- محمد أحمد جاد السيد محمد وسط دارفور
كما صدر مرسوم جمهورى قضى بتعيين الآتية اسماءهم وزراء دولة للوزارات المبينة قرين كل منهم
- أسامة فيصل السيد على وزارة الخارجية
- نعمات عمر الحويرص وزارة العدل
- الصادق بخيت الفقيه وزارة الاعلام
- طارق على حسن شلبى وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي
- الفريق أسامة مختار النور فضل الله وزارة الاستثمار
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