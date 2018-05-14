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الإثنين، 14 مايو 2018 08:35 م
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السودان يعلن عن تعديل وزارى جديد يشمل 7 وزراء منهم وزيرا الخارجية والنفط

الإثنين، 14 مايو 2018 08:25 م
السودان يعلن عن تعديل وزارى جديد يشمل 7 وزراء منهم وزيرا الخارجية والنفط الرئيس السودانى عمر البشير
رويترز
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 أعلن السودان اليوم الاثنين، عن تعديل وزارى جديد يشمل 7 وزراء منهم وزيرا الخارجية والنفط. 
 
وإلى تشكيل الحكومة الجديد.. 
 
-  إبراهيم محمود حامد  وزارة الداخلية
 
-  الدريري محمد أحمد أحمد الدخيري وزارة الخارجية
 
-  محمد أحمد سالم  وزارة العدل
 
- عبد الله سليمان عبد الله سليمان  وزارة الزراعة والغابات
 
- أزهرى عبد القادر عبد الله  وزارة النفط والغاز
 
- أبو البشر عبد الرحمن يوسف  وزارة الشباب والرياضة
 
- هاشم على محمد سالم وزير برئاسة مجلس الوزراء
 
كما صدر مرسوم جمهورى قضى بتعيين الآتية أسماءهم ولاة الولايات المبينة قرين كل منهم
 
- ابوالقاسم الامين بركة، ولاية النيل الأبيض
 
-  عبد الكريم موسي عبد الكريم ولاية سنار
 
- خالد حسين محمد عمر ولاية النيل الأزرق
 
-  ياسر يوسف إبراهيم الولاية الشمالية
 
- أحمد إبراهيم على مفضل ولاية جنوب كردفان
 
- الشريف محمد عباد سموح ولاية شمال دارفور
 
- حسين يسن حمد أبوسراول  ولاية غرب دارفور
 
-  محمد أحمد جاد السيد محمد وسط دارفور
 
كما صدر مرسوم جمهورى قضى بتعيين الآتية اسماءهم وزراء دولة للوزارات المبينة قرين كل منهم
 
- أسامة فيصل السيد على  وزارة الخارجية
 
- نعمات عمر الحويرص  وزارة العدل
 
-  الصادق بخيت الفقيه وزارة الاعلام
 
-  طارق على حسن شلبى وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي
 
- الفريق أسامة مختار النور فضل الله وزارة الاستثمار
 
 
 
 

 


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