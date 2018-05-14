السعودية تدين بشدة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلى للمدنيين الفلسطينيين

السعودية تدين بشدة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلى للمدنيين الفلسطينيينالإثنين، 14 مايو 2018 06:44 م
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
إضافة تعليق
أدانت المملكة العربية السعودية بشدة استهداف المدنيين الفلسطينيين العزل من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلى، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والمصابين.
وشدد مصدر مسئول بوزارة الخارجية السعودية - حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الإثنين، على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولى بمسئولياته تجاه وقف العنف وحماية الشعب الفلسطينى، مجددا التأكيد على ثوابت المملكة تجاه القضية الفلسطينية، ودعمها للأشقاء الفلسطينيين فى استعادة حقوقهم المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
إضافة تعليق
محمد صلاح فى الدورى الإنجليزى الكل × 1.. الملك المصرى يحصد جميع الجوائز الفردية فى نهاية البريميرليج.. ينضم لقائمة أساطير إنجلترا.. يحطم أرقام رونالدو وسواريز وشيرار.. ويقود ليفربول لأبطال أوروبا بالموسم الجديد
صور.."اليوم السابع" داخل معرض "أهلا رمضان" فى "6 أكتوبر".. تخفيضات تصل لـ30%.. اللحوم بـ80 جنيهًا والخضار بنصف الثمن.. المفروشات والملابس بسعر المصنع.. ومحافظ الجيزة:"تكثيف الرقابة وإلغاء اشتراك المخالفين"
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة