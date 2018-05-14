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الإثنين، 14 مايو 2018 07:20 م
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السعودية تدين بشدة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلى للمدنيين الفلسطينيين

الإثنين، 14 مايو 2018 06:44 م
السعودية تدين بشدة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلى للمدنيين الفلسطينيين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
الرياض (أ ش أ)
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أدانت المملكة العربية السعودية بشدة استهداف المدنيين الفلسطينيين العزل من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلى، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والمصابين.

وشدد مصدر مسئول بوزارة الخارجية السعودية - حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الإثنين، على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولى بمسئولياته تجاه وقف العنف وحماية الشعب الفلسطينى، مجددا التأكيد على ثوابت المملكة تجاه القضية الفلسطينية، ودعمها للأشقاء الفلسطينيين فى استعادة حقوقهم المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

 


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