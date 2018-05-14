video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 14 مايو 2018 07:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الرئيس اللبنانى: استحقاقات كثيرة تنتظر الدولة لتحقيق انطلاقة ينتظرها الشعب

الإثنين، 14 مايو 2018 06:47 م
الرئيس اللبنانى: استحقاقات كثيرة تنتظر الدولة لتحقيق انطلاقة ينتظرها الشعب الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون
بيروت (أ ش أ)
إضافة تعليق

قال الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون إن استحقاقات كثيرة تنتظر الدولة بمؤسساتها كافة بما فيها مجلس النواب الجديد لتحقيق الانطلاقة التى ينتظرها اللبنانيون فى مجالات تحديث الإدارة وتأهيلها وتأمين الكهرباء وإنشاء السدود وتطوير البنى التحتية فضلا عن الانتقال بالاقتصاد من الريعية إلى الإنتاجية.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم الاثنين، وفدًا من الكلية الملكية للدراسات الدفاعية فى بريطانيا برئاسة الجنرال جريج لورنس، بحضور السفير البريطانى لدى بيروت هوجو شورتر.

وأشار الرئيس عون إلى أن اللوائح المغلقة التى اقترع لها الناخبون فى لبنان على أساس النسبية مثلت الخط السياسى للأحزاب، فيما حدد الصوت التفضيلى ترتيب المرشحين ضمنها مما سمح بتمثيل الأكثريات والأقليات على حد سواء أى تمثيل كل الشعب اللبناني؛ ما يتيح بحث كل المشاكل داخل مجلس النواب.

وأضاف أن تشكيل المجلس النيابى على هذا النحو يؤمن التوازن الصحيح بين الأكثرية والأقلية وكذلك بين الطوائف، لافتا إلى أنه بموجب القانون السابق كان يتم تشكيل حكومات اتحاد وطني، فيما يمكن بموجب القانون الجديد أن تتشكل حكومة أكثرية وبقاء المعارضة خارجها إذا رغبت.

وتوجه الرئيس عون بالشكر لبريطانيا على المساعدة العسكرية التى تقدمها للجيش اللبنانى والتى كان لها الأثر الفاعل فى مساعدته على تطهير الأراضى اللبنانية من الإرهابيين، معربا عن أمله فى التزام بريطانيا بالتجديد والدعم للقوات الدولية العاملة فى الجنوب "اليونيفيل" والمساعدة فى عدم تقليص موازنتها نظرا لما تقوم به من حفظ السلام بين لبنان وإسرائيل.

وطمأن الرئيس عون المجتمع الدولى بالتزام لبنان بنص القرار 1701 الذى يدعو إلى وقف كامل للعمليات القتالية فى لبنان، مشددا فى المقابل على رفض أى اعتداء إسرائيلى على أراضيه، لافتا إلى "الخروقات الإسرائيلية الكثيرة التى تحصل للأجواء اللبنانية لا سيما خلال شن اعتداءات على سوريا".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سفيرة أمريكا ببيروت: الانتخابات النيابية فى لبنان جرت حسب المعايير الدولية

لبنان: قرار ترامب بنقل السفارة الأمريكية سيؤجج التوترات فى المنطقة

لبنان

اخبار لبنان

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
التخطيط: 30 خدمة جديدة عبر تطبيق "خدمات مصر" للموبايل نهاية يونيو المقبل

التخطيط: 30 خدمة جديدة عبر تطبيق "خدمات مصر" للموبايل نهاية يونيو المقبل

"روسيا اليوم" يواصل سقطاته وينشر خريطة تضم حلايب وشلاتين للسودان

"روسيا اليوم" يواصل سقطاته وينشر خريطة تضم حلايب وشلاتين للسودان

محمد صلاح فى الدورى الإنجليزى الكل × 1.. الملك المصرى يحصد جميع الجوائز الفردية فى نهاية البريميرليج.. ينضم لقائمة أساطير إنجلترا.. يحطم أرقام رونالدو وسواريز وشيرار.. ويقود ليفربول لأبطال أوروبا بالموسم الجديد

محمد صلاح فى الدورى الإنجليزى الكل × 1.. الملك المصرى يحصد جميع الجوائز الفردية فى نهاية البريميرليج.. ينضم لقائمة أساطير إنجلترا.. يحطم أرقام رونالدو وسواريز وشيرار.. ويقود ليفربول لأبطال أوروبا بالموسم الجديد

صور.."اليوم السابع" داخل معرض "أهلا رمضان" فى "6 أكتوبر".. تخفيضات تصل لـ30%.. اللحوم بـ80 جنيهًا والخضار بنصف الثمن.. المفروشات والملابس بسعر المصنع.. ومحافظ الجيزة:"تكثيف الرقابة وإلغاء اشتراك المخالفين"

صور.."اليوم السابع" داخل معرض "أهلا رمضان" فى "6 أكتوبر".. تخفيضات تصل لـ30%.. اللحوم بـ80 جنيهًا والخضار بنصف الثمن.. المفروشات والملابس بسعر المصنع.. ومحافظ الجيزة:"تكثيف الرقابة وإلغاء اشتراك المخالفين"

كوبر: شيكابالا "بديل استراتيجى" لعبد الله السعيد مع الفراعنة

كوبر: شيكابالا "بديل استراتيجى" لعبد الله السعيد مع الفراعنة

أزارو يضحى بـ"دولارات الخليج" من أجل الأضواء فى أوروبا

أزارو يضحى بـ"دولارات الخليج" من أجل الأضواء فى أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة