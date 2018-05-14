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الإثنين، 14 مايو 2018 02:01 م
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الدفاع الروسية تعلن استقرار الوضع فى مناطق خفض التصعيد فى سوريا

الإثنين، 14 مايو 2018 01:30 م
الدفاع الروسية تعلن استقرار الوضع فى مناطق خفض التصعيد فى سوريا جانب من أحداث سوريا ـ صورة أرشيفية
موسكو (أ ش أ)
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن الوضع العملياتى فى مناطق خفض التصعيد فى سوريا يتسم بالاستقرار.

وذكرت الوزارة - فى نشرتها الإعلامية على موقعها الرسمى وفق ما نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "أن الجانب الروسى رصد فى لجنة الهدنة الروسية التركية فى سوريا خلال الـ24ساعة الأخيرة خرقا واحدا فى حلب، وسجل الجانب التركى بدوره خرقا واحدا أيضا فى محافظة حماة" .

وأضافت: "أنه تم خلال الـ24 ساعة الأخيرة تقديم الإسعافات والخدمات الطبية لـ26 شخصا، وبذلك بلغ إجمالى عدد السكان الذين حصلوا على هذه الإسعافات والخدمات الطبية 80 ألفا و265 شخصا، كما أنه خلال تلك الفترة لم يتم توقيع أية اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية، ولذلك يبقى عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام 2 ألف و512 مركزا".

وأوضحت الوزارة أنه لم يتغير عدد الفصائل المسلحة التى أعلنت عن قبولها تنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية والذى بلغ 234 فصيلا.

 


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