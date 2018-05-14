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الخارجية السورية تدين استهداف الفلسطينيين بمذبحة يوم العودة

الإثنين، 14 مايو 2018 07:43 م
الخارجية السورية تدين استهداف الفلسطينيين بمذبحة يوم العودة وزير الخارجية السورى وليد المعلم
دمشق (أ ش أ)
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أدانت سوريا، اليوم الاثنين، بأشد العبارات استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلى المدنيين من الشعب الفلسطينى الأعزل الذين مارسوا حقهم الوطنى فى الدفاع عن حريتهم واستقلالهم وعودتهم إلى أرضهم وبناء دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.

وقال مصدر مسؤول فى وزارة الخارجية والمغتربين السورية -حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)- "إن سوريا تؤكد تأييدها المطلق لقضية الشعب الفلسطينى ووقوفها إلى جانبه فى نضاله من أجل انتزاع حقوقه المشروعة وخاصة حقه فى العودة وتقرير المصير وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس".

وأضاف المصدر أن استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلى للمدنيين الفلسطينيين دليل آخر على وحشية السلطات الإسرائيلية وانتهاكاتها التى لم تتوقف للقانون الإنسانى الدولى وقانون حقوق الإنسان على الرغم من مئات القرارات التى اعتمدتها الأمم المتحدة فى الجمعية العامة وفى مجلس الأمن والتى تطالب جميعها بانسحاب إسرائيل من الأراضى الفلسطينية والعربية المحتلة.

وأكد المصدر أن معركة الشعب الفلسطينى ضد الاحتلال الإسرائيلى هى معركة سوريا أيضًا، محملًا الإدارة الأمريكية الحالية مسؤولية دماء هؤلاء الشهداء الفلسطينيين بسبب قرارها بنقل سفارتها إلى مدينة القدس، الأمر الذى أدى إلى تشجيع إسرائيل لاستخدام قوتها، معربا عن تعازيه لعائلات شهداء القضية الفلسطينية.

 


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