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الإثنين، 14 مايو 2018 03:42 م
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الخارجية التركية: نقل السفارة الأمريكية للقدس شجع على مذبحة نفذتها إسرائيل

الإثنين، 14 مايو 2018 03:26 م
الخارجية التركية: نقل السفارة الأمريكية للقدس شجع على مذبحة نفذتها إسرائيل وزير الخارجية التركى مولود تشاووش أوغلو
رويترز
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قالت وزارة الخارجية التركية، اليوم الاثنين، إن قرار الولايات المتحدة نقل سفارتها فى إسرائيل إلى القدس شجع القوات الإسرائيلية على قتل عشرات المحتجين الفلسطينيين على حدود قطاع غزة، مضيفة أن خطوة نقل السفارة تجاهلت حقوق الفلسطينيين.

وقالت الوزارة فى بيان "نلعن المذبحة التى نفذتها قوات الأمن الإسرائيلية، بعد أن شجعتها هذه الخطوة، بحق فلسطينيين يشاركون فى مظاهرات سلمية".

جاء البيان بعد أن قال مسؤولون فى قطاع الصحة إن قوات إسرائيلية قتلت 37 فلسطينيا على الأقل على امتداد حدود قطاع غزة اليوم الاثنين

من جانبها ادانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات، إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلى على قمع مسيرة العودة السلمية فى قطاع غزة والضفة الغربية، والتنكيل الدموى بالمشاركين فى هذه المسيرات عامة وفى قطاع غزة بشكل خاص، والتى أدت حتى الآن، إلى استشهاد 40 فلسطينيا، إلى جانب إصابة نحو 2000 من أبناء الشعب الفلسطينى فى غزة.

وطالبت الوزارة - فى بيان لها اليوم الاثنين، المجتمع الدولى بضرورة التحرك العاجل لوقف هذه المجزرة المستمرة، واتخاذ الإجراءات الفورية الكفيلة بوقفها بشكل فورى.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات هذا العدوان الإجرامى على الفلسطينيين عامة، وفى قطاع غزة والقدس المحتلة بشكل خاص، مطالبة الدول بممارسة الضغوط على سلطات الاحتلال لوقف هذه الجريمة المتواصلة.


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