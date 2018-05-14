البنتاجون: قوات التحالف شنت غارات على مواقع لتنظيم داعش فى سوريا

واشنطن (أ ش أ)

شنت مقاتلات التحالف الدولى غارات على مواقع تابعة لتنظيم داعش فى الشرق السورى، وذلك بعد ساعات من ضربة جوية عراقية استهدفت مقر قيادة للتنظيم فى الحسكة.

وأفاد المتحدث باسم البنتاجون لشؤون القيادة الوسطى الأمريكية (سانتكوم) إيريك باهون فى تصريح خاص لقناة "الحرة" الفضائية مساء اليوم الإثنين، بأن التحالف نفذ فى الساعات الماضية 9 غارات على أهداف للتنظيم فى البو كمال وقرب مدينة الشدادي، حيث دمرت مصنعا لتلغيم السيارات.

وأوضح باهون أن قوات سوريا الديموقراطية "قسد" تواصل تقدمها والسيطرة على أراض جديدة على طول الحدود السورية - العراقية من الجهة الشرقية لدير الزور.

وأضاف المسئول الأمريكى أن مقاتلى قسد حرروا نحو 5 آلاف كيلومتر مربع من الأراضى منذ بدء عملياتهم ضد داعش، آخرها 65 كيلومترا منذ الأول من الشهر الجاري، و24 كيلومترا فى اليومين الماضيين فى محيط قرية الباغوز القريبة من البوكمال شرق دير الزور.