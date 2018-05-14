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الإثنين، 14 مايو 2018 07:40 ص
خالد صلاح
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إماراتى يحقق المركز الثانى فى مسابقة ماليزيا العالمية للقرآن الكريم

الإثنين، 14 مايو 2018 07:07 ص
إماراتى يحقق المركز الثانى فى مسابقة ماليزيا العالمية للقرآن الكريم مسابقة للقرءان الكريم - أرشيفية
أ ش أ
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أعلنت جائزة دبى الدولية للقرآن الكريم، فوز المتسابق الإماراتى وليد حمد المرزوقى بالمركز الثانى فى مسابقة ماليزيا العالمية القرآن الكريم، والتى اختتمت فى العاصمة الماليزية كوالالمبور.


وحصل المتسابق على إشادة من لجنة التحكيم الدولية للمسابقة، ‏كما أشاد به جمهور الحاضرين.


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