وصول قوات سعودية إلى جزيرة "سقطرى" اليمنيةالأحد، 13 مايو 2018 06:45 م
جزيرة سقطرى اليمنية
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أعلن التحالف العربى، عن وصول قوات سعودية إلى جزيرة سقطرى اليمنية.
وأكد التحالف أن تواجد القوات السعودية فى الجزيرة يأتى ضمن التنسيق المشترك مع الحكومة اليمنية.
كانت جزيرة سقطرى قد شهدت مؤخرا اهتماما إعلاميا كثيفا بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء اليمنى أحمد بن دُفر، وقد علق المحلل السياسى اليمنى منصور صالح، على هذه الأحداث قائلا، إن 90% مما ينشر ويذاع عن الوضع في سقطرى عبارة عن حرب إعلامية شرسة يشنها حزب الإصلاح بقصد الإساءة لدور الإمارات، من أجل تنفيذ مشروعه للسيطرة على الجزيرة.
وحول الوجود العسكري الإماراتي، قال إنه "يتمثل فيىدعم قوات النخبة السقطرية، فليس هناك وجود عسكرى إماراتي بتلك الضخامة التى يصورها إعلام الإصلاح بأنها احتلال، فهم يقومون بالدعم اللوجستي والفنى والتدريبى".
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