مفوضية انتخابات العراق تعلن نجاح عملية الاقتراع وتنفى حدوث تزوير

بغداد أ ش أ

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات العراقية، نجاح عملية الاقتراع التى جرت فى البلاد بنسبة مشاركة بلغت 5 .44 % .

وقدم رئيس الإدارة الانتخابية رياض البدران فى مؤتمر صحفى عقده مساء السبت ، أورته قناة السومرية نيوز، التهنئة للشعب العراقى بمناسبة نجاح عملية الاقتراع التى جرت اليوم، مبينا أن نسبة المشاركة فى الاقتراع العام والخاص ب‍عموم العراق 5ر44 فى المائة مع احتساب أعداد المصوتين التى بلغت أكثر من 10 ملايين من مجموع 24 مليونا يحق لهم التصويت.

وأوضح أن هذه النسبة ليست نهائية حيث أن عددا من نتائج محطات الاقتراع لم تصل حتى الآن، مشيرا إلى أن غدا سيكتمل إرسال كافة الأوراق للتدقيق فى النتائج.

ونفى وجود أى تلاعب أو تزوير فى العملية الانتخابية، لافتا إلى وجود جهات - لم يسميها - تحاول خلط الأوراق والتشويش على الرأى العام.

وشدد على ضرورة احترام نتائج الانتخابات والتعاطى معها وفق القانون ، داعيا الجميع إلى الاستماع إلى النتائج التى تعلنها المفوضية فقط.

وكانت صناديق الاقتراع قد أغلقت مساء اليوم وذلك فى أول انتخابات يشهدها العراق بعد الانتصار على تنظيم "داعش" ورابع انتخابات منذ سقوط النظام السابق.