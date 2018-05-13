video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 13 مايو 2018 03:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مستوطنون يهود يرفعون العلم الإسرائيلى بباحة المسجد الأقصى

الأحد، 13 مايو 2018 02:22 م
مستوطنون يهود يرفعون العلم الإسرائيلى بباحة المسجد الأقصى رفع العلم الاسرائيلى
كتب- هاشم الفخرانى
إضافة تعليق

رفع مستوطنون يهود العلم الاسرائيلي داخل المسجد الأقصى المبارك، وبالتحديد مقابل قبة الصخرة المشرفة عند باب القطانين، ووفرت لهم الشرطة الحماية الكاملة خلال رفعه والتقاط الصور لهم.

وذكرت وكالة "سما" الفلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت أحد حراس المسجد الأقصى وهو محمد الصالحي، وذلك وسط مواجهات بين حراس الأقصى مع شرطة الاحتلال  عند باب السلسلة.

وأكدت دائرة الأوقاف الفلسطينية، أن الوضع في المسجد الأقصى صعب وأن 655 مستوطنا اقتحموا باحة الحرم القدسي خلال أقل من ساعة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، إن أحد الزوار الإسرائيليين في المكان أثار الاستفزاز، مما كان كفيلا باندلاع المواجهات داخل الحرم في "يوم القدس" المشحون بكثير من التوتر.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. هدوء حذر فى ساحات المسجد الأقصى وسط انتشار مكثف لجنود الاحتلال

اسرائيل

المسجد الاقصى

القدس

فلسطين




لا تفوتك
حريق ضخم بمستشفى جامعة الزقازيق.. والحماية المدنية تدفع بسيارات إطفاء

حريق ضخم بمستشفى جامعة الزقازيق.. والحماية المدنية تدفع بسيارات إطفاء

الصحة العالمية: 8% نسبة الحقن غير الآمن بمصر ويجب استخدام سرنجات ذاتية التدمير

الصحة العالمية: 8% نسبة الحقن غير الآمن بمصر ويجب استخدام سرنجات ذاتية التدمير

الزمالك يغلق باب الأزمات قبل نهائى الكأس.. صرف مستحقات جميع اللاعبين.. حسم ملف المدير الفنى.. احتواء أزمات الرحيل والبقاء.. الدفاع عن اللاعبين فى وجه الشائعات.. رفض اقتحام أزمة "الحكام" مع سموحة

الزمالك يغلق باب الأزمات قبل نهائى الكأس.. صرف مستحقات جميع اللاعبين.. حسم ملف المدير الفنى.. احتواء أزمات الرحيل والبقاء.. الدفاع عن اللاعبين فى وجه الشائعات.. رفض اقتحام أزمة "الحكام" مع سموحة

صور.. "هنا فوه".. الأيدى الناعمة تقتحم صناعة السجاد والجوبلان والكليم.. فتيات حافظن على مهنة الأجداد من الاندثار فى حين هجرها الشبان.. مى: الشباب كل همه وظيفة سهلة.. رانيا :بساهم فى عمل جمالى وفنى رائع

صور.. "هنا فوه".. الأيدى الناعمة تقتحم صناعة السجاد والجوبلان والكليم.. فتيات حافظن على مهنة الأجداد من الاندثار فى حين هجرها الشبان.. مى: الشباب كل همه وظيفة سهلة.. رانيا :بساهم فى عمل جمالى وفنى رائع

س و ج.. من المكياج للبوتوكس الطبيعى اعرفى كل حاجة عن تكبير الشفاه بطرق طبيعية

س و ج.. من المكياج للبوتوكس الطبيعى اعرفى كل حاجة عن تكبير الشفاه بطرق طبيعية

حسام حسن يتسلح بـ 20 لاعبًا لمواجهة الهلال السودانى فى الكونفدرالية

حسام حسن يتسلح بـ 20 لاعبًا لمواجهة الهلال السودانى فى الكونفدرالية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة