مستوطنون يهود يرفعون العلم الإسرائيلى بباحة المسجد الأقصى

مستوطنون يهود يرفعون العلم الإسرائيلى بباحة المسجد الأقصىالأحد، 13 مايو 2018 02:22 م
رفع العلم الاسرائيلى
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رفع مستوطنون يهود العلم الاسرائيلي داخل المسجد الأقصى المبارك، وبالتحديد مقابل قبة الصخرة المشرفة عند باب القطانين، ووفرت لهم الشرطة الحماية الكاملة خلال رفعه والتقاط الصور لهم.
وذكرت وكالة "سما" الفلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت أحد حراس المسجد الأقصى وهو محمد الصالحي، وذلك وسط مواجهات بين حراس الأقصى مع شرطة الاحتلال عند باب السلسلة.
وأكدت دائرة الأوقاف الفلسطينية، أن الوضع في المسجد الأقصى صعب وأن 655 مستوطنا اقتحموا باحة الحرم القدسي خلال أقل من ساعة.
وقالت الشرطة الإسرائيلية، إن أحد الزوار الإسرائيليين في المكان أثار الاستفزاز، مما كان كفيلا باندلاع المواجهات داخل الحرم في "يوم القدس" المشحون بكثير من التوتر.
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