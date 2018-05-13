صور.. هدوء حذر فى ساحات المسجد الأقصى وسط انتشار مكثف لجنود الاحتلال

كتب عبد الوهاب الجندى

سادت حالة من الهدوء الحذر، وسط ساحات المسجد الأقصى المبارك، اليوم الأحد قبل، انطلاق فاعليات نقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية من مدينة تل أبيب إلى مدينة القدس الفلسطينية المحتلة.

وحولت قوات الاحتلال الإسرائيلى ساحات المسجد الأقصى المبارك لثكنة عسكرية، ونشرت أعداد إضافية من الجنود وسط المسجد، كما انتشرت قوات الاحتلال بكثافة فى الشوارع المحاذية للبلدة القديمة بالقدس، وأبواب الأسباط والساهرة والعمود والمغاربة، وتواجدت مركبات الاحتلال فى الأحياء القريبة من المدينة وبالتحديد الصوانة ووادى الجوز وبلدة سلوان.

ومن المقرر أن يحيى أبناء الشعب الفلسطينى يوم غد الاثنين الذكرى الـ 70 للنكبة، مؤكدا رفضه واستنكاره لنقل سفارة الولايات المتحدة من تل أبيب إلى القدس التى ستتم كخطوة استفزازية يوم النكبة، وسط دعوات واسعة فى كافة محافظات البلاد للخروج فى مسيرات غاضبة نحو نقاط التماس والمسيرات السلمية.

وسوف يعم إضراب شامل وستعطل كافة مناحى الحياة فى قطاع غزة وفق ما أعلن المشاركون والمنظمون للفاعليات .



اعتقال فلسطيني



انتشار قوات الاحتلال



جانب من الاعتقالات



جنود من الاحتلال أمام قبة الصخرة



ساحات المسجد الأقصى



سيدة تجلس خلف جنود الاحتلال



قبة الصخرة



قوات الاحتلال في المسجد الأقصى