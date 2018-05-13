video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 13 مايو 2018 03:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

صور.. هدوء حذر فى ساحات المسجد الأقصى وسط انتشار مكثف لجنود الاحتلال

الأحد، 13 مايو 2018 02:15 م
صور.. هدوء حذر فى ساحات المسجد الأقصى وسط انتشار مكثف لجنود الاحتلال قوات الاحتلال فى محيط الأقصى
كتب عبد الوهاب الجندى
إضافة تعليق

سادت حالة من الهدوء الحذر، وسط ساحات المسجد الأقصى المبارك، اليوم الأحد قبل، انطلاق فاعليات نقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية من مدينة تل أبيب إلى مدينة القدس الفلسطينية المحتلة.

وحولت قوات الاحتلال الإسرائيلى ساحات المسجد الأقصى المبارك لثكنة عسكرية، ونشرت أعداد إضافية من الجنود وسط المسجد، كما انتشرت قوات الاحتلال بكثافة فى الشوارع المحاذية للبلدة القديمة بالقدس، وأبواب الأسباط والساهرة والعمود والمغاربة، وتواجدت مركبات الاحتلال فى الأحياء القريبة من المدينة وبالتحديد الصوانة ووادى الجوز وبلدة سلوان.

ومن المقرر أن يحيى أبناء الشعب الفلسطينى يوم غد الاثنين الذكرى الـ 70 للنكبة، مؤكدا رفضه واستنكاره لنقل سفارة الولايات المتحدة من تل أبيب إلى القدس التى ستتم كخطوة استفزازية يوم النكبة، وسط دعوات واسعة فى كافة محافظات البلاد للخروج فى مسيرات غاضبة نحو نقاط التماس والمسيرات السلمية.

وسوف يعم إضراب شامل وستعطل كافة مناحى الحياة فى قطاع غزة وفق ما أعلن المشاركون والمنظمون للفاعليات .

اعتقال فلسطيني
اعتقال فلسطيني

 

انتشار قوات الاحتلال
انتشار قوات الاحتلال

 

جانب من الاعتقالات
جانب من الاعتقالات

 

جنود من الاحتلال أمام قبة الصخرة
جنود من الاحتلال أمام قبة الصخرة

 

ساحات المسجد الأقصى
ساحات المسجد الأقصى

 

سيدة تجلس خلف جنود الاحتلال
سيدة تجلس خلف جنود الاحتلال

 

قبة الصخرة
قبة الصخرة

 

قوات الاحتلال في المسجد الأقصى
قوات الاحتلال في المسجد الأقصى

 

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فلسطين تستعد لإحياء ذكرى النكبة بـ"الانتفاضات".. الفلسطينيون يخططون لاجتياز الحدود بالتزامن مع نقل السفارة الأمريكية للقدس المحتلة.. جيش الاحتلال يتأهب بـ11 كتيبة على امتداد غزة وانتشار أمنى فى الضفة الغربية

الحكومة التركية تشارك باحتفال السفارة الإسرائيلية بمرور 70 على نكبة فلسطين

اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال الذكرى الـ70 للنكبة

صور.. اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال الذكرى الـ70 للنكبة

المسجد الاقصى

قوات الاحتلال

ذكرى النكبة

القدس

نقل السفارة الامريكية للقدس




لا تفوتك
حريق ضخم بمستشفى جامعة الزقازيق.. والحماية المدنية تدفع بسيارات إطفاء

حريق ضخم بمستشفى جامعة الزقازيق.. والحماية المدنية تدفع بسيارات إطفاء

الصحة العالمية: 8% نسبة الحقن غير الآمن بمصر ويجب استخدام سرنجات ذاتية التدمير

الصحة العالمية: 8% نسبة الحقن غير الآمن بمصر ويجب استخدام سرنجات ذاتية التدمير

الزمالك يغلق باب الأزمات قبل نهائى الكأس.. صرف مستحقات جميع اللاعبين.. حسم ملف المدير الفنى.. احتواء أزمات الرحيل والبقاء.. الدفاع عن اللاعبين فى وجه الشائعات.. رفض اقتحام أزمة "الحكام" مع سموحة

الزمالك يغلق باب الأزمات قبل نهائى الكأس.. صرف مستحقات جميع اللاعبين.. حسم ملف المدير الفنى.. احتواء أزمات الرحيل والبقاء.. الدفاع عن اللاعبين فى وجه الشائعات.. رفض اقتحام أزمة "الحكام" مع سموحة

صور.. "هنا فوه".. الأيدى الناعمة تقتحم صناعة السجاد والجوبلان والكليم.. فتيات حافظن على مهنة الأجداد من الاندثار فى حين هجرها الشبان.. مى: الشباب كل همه وظيفة سهلة.. رانيا :بساهم فى عمل جمالى وفنى رائع

صور.. "هنا فوه".. الأيدى الناعمة تقتحم صناعة السجاد والجوبلان والكليم.. فتيات حافظن على مهنة الأجداد من الاندثار فى حين هجرها الشبان.. مى: الشباب كل همه وظيفة سهلة.. رانيا :بساهم فى عمل جمالى وفنى رائع

س و ج.. من المكياج للبوتوكس الطبيعى اعرفى كل حاجة عن تكبير الشفاه بطرق طبيعية

س و ج.. من المكياج للبوتوكس الطبيعى اعرفى كل حاجة عن تكبير الشفاه بطرق طبيعية

حسام حسن يتسلح بـ 20 لاعبًا لمواجهة الهلال السودانى فى الكونفدرالية

حسام حسن يتسلح بـ 20 لاعبًا لمواجهة الهلال السودانى فى الكونفدرالية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة