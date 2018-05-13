صور.. فلسطينيون يخرجون فى مسيرات بالسيارات القديمة خلال ذكرى النكبة

صور.. فلسطينيون يخرجون فى مسيرات بالسيارات القديمة خلال ذكرى النكبةالأحد، 13 مايو 2018 09:06 م
فلسطينيون يخرجون فى مسيرات بالسيارات القديمة
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نظم مئات الفلسطينيين فى الضفة الغربية، مسيرة بالسيارات القديمة خلال مظاهرات الذكرى السنوية السبعين للنكبة، وتشهد الأراضى الفلسطينية فى مثل هذه الأيام من كل عام، مظاهرات وفعاليات منددة تطالب بالعودة بعد 70 عاما على النكبة عام 1948.
وتضمن المهرجان فقرات متنوعة، خلال المسيرة فى رام الله ،منها خطابات أكدت حق العودة للشعب الفلسطينى إلى كامل أراضيه التى هجر منها، وأن القدس كانت وستبقى العاصمة الأبدية لدولة فلسطين رغم إعلان ترامب.
إحدى السيارات المشاركة فى مسيرة النكبة
رجل فلسطينى يقود سيارة قديمة فى ذكرى النكبة
سيارات قديمة فى رام الله خلال مسيرات ذكرى النكبة
سيارة قديمة تسير ضمن مسيرة النكبة فى رام الله
لافتات تؤكد على أن القدس هى العاصمة العربية لفلسطين
مسيرة العودة فى رام الله
مسيرة بالسيارات القديمة فى الذكرى السبعين للنكبة
مسيرة بالسيارات القديمة فى رام الله
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