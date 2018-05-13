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صور..إسرائيليون يستفزون الفلسطينيين بمسيرة الرقص بأعلام الاحتلال فى القدس

الأحد، 13 مايو 2018 07:33 م
صور..إسرائيليون يستفزون الفلسطينيين بمسيرة الرقص بأعلام الاحتلال فى القدس إسرائيليون يستفزون الفلسطينيين
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب _ رويترز
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انطلقت عصر اليوم ما يعرف بـ"مسيرة الرقص بالأعلام" بدعوة من قوى اليمين الإسرائيلى التى تنطلق من وسط القدس وصولا الى البلدة القديمة فى القدس الشرقية وتختتم بمحيط حائط البراق عند المسجد الأقصى.

ومرّت المسيرة عبر الأحياء العربية فى البلدة القديمة بالقدس الشرقية بمشاركة الآلاف الذين لوحوا بالأعلام الإسرائيلية وسط تعزيزات أمنية مشددة واشتبكوا مع بعض الفلسطينيين بسبب تلويحهم بالأعلام واستفزاز مشاعر الفلسطينيين .

وتتزامن المسيرة السنوية التقليدية مع بدء احتفالات رسمية لنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب الى القدس، وكذلك قبل يوم من الدعوات للمسيرات المليونية فى غزة والأراضى الفلسطينية بعنوان "مسيرات العودة الكبرى" التى تتزامن مع ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني.

وسجّلت فى هذه المسيرة من الأعوام السابقة، حوادث عنصرية أثناء مرورها بالحى الإسلامي، حين أقدم مشاركون بالمسيرة، على العبث بمتاجر مسلمين، وهم يرددون أغانى عنصرية، مناوئة للعرب والمسلمين.

اسرائيليون باعلام الاحتلال عند حائط البراق
اسرائيليون باعلام الاحتلال عند حائط البراق

 

إسرائيليون فى البلدة القديمة فى القدس
إسرائيليون فى البلدة القديمة فى القدس

 

اشتباكات بين قوات الاحتلال وأحد حراس المسجد الأقصى
اشتباكات بين قوات الاحتلال وأحد حراس المسجد الأقصى

 

الاحتلال يحول البلدة القديمة لثكنة عسكرية
الاحتلال يحول البلدة القديمة لثكنة عسكرية

 

الاسرائيليون يستفزون الفلسطينيين بمسيره بالاعلام
الاسرائيليون يستفزون الفلسطينيين بمسيره بالاعلام

 

سيدة فلسطينية تشتبك مع قوات الاحتلال
سيدة فلسطينية تشتبك مع قوات الاحتلال

 

عشرات الاسرائيليون يلوحون بالأعلام
عشرات الاسرائيليون يلوحون بالأعلام

 

عشرات الاسرائيليين بمحيط المسجد الأقصى
عشرات الاسرائيليين بمحيط المسجد الأقصى

 

فلسطينية تشتبك مع مسن اسرائيلى يستفزها بعلم الاحتلال
فلسطينية تشتبك مع مسن اسرائيلى يستفزها بعلم الاحتلال

 

قوات الاحتلال تعتدى على سيدة فلسطينيية
قوات الاحتلال تعتدى على سيدة فلسطينيية

 

مسيرة للإسرائيليين فى القدس
مسيرة للإسرائيليين فى القدس

 


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