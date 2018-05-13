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صور.. أعضاء المحكمة الدستورية العليا فى سوريا يؤدون اليمين أمام الأسد

الأحد، 13 مايو 2018 03:46 م
صور.. أعضاء المحكمة الدستورية العليا فى سوريا يؤدون اليمين أمام الأسد أداء اليمين أمام بشار الأسد
كتب عبد الوهاب الجندى
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أدى رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا فى سوريا، اليوم الأحد، أمام الرئيس بشار الأسد، وبحضور حمودة الصباغ رئيس مجلس الشعب السورى، وفق بيان للرئاسة السورية.

واجتمع الرئيس الأسد برئيس وأعضاء المحكمة وتمنى لهم النجاح فى مهامهم، مؤكدا على أهمية دور المحكمة الدستورية فى تطوير الفكر القانوني، ومراقبة تطابق القوانين والمراسيم مع الدستور وتلافى أى أخطاء فيها.

وأشار الأسد إلى حيوية العلاقة بين المحكمة الدستورية ومؤسسات الدولة المختلفة ومنها مجلس الشعب، من أجل الوصول الى الصيغة الأمثل للقوانين والمراسيم.

من جهتهم أكد أعضاء المحكمة الدستورية العليا عزمهم على بذل أقصى الجهود فى أداء عملهم من أجل تعزيز قوة القانون والقضاء.

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عضوة بالدستورية تؤدى اليمين أمام الأسد 

 

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جانب من اجتماع أعضاء المحكمة مع بشار الأسد 

 

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أداء اليمين 

 

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اجتماع الأسد بأعضاء المحكمة 

 

 


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بشار الاسد

المحكمة الدستورية العليا

سوريا

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