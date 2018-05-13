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الأحد، 13 مايو 2018 03:25 م
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صورة اليوم.. مسنة فلسطينية تواجه جنود الاحتلال المدججين بالأسلحة فى القدس

الأحد، 13 مايو 2018 03:24 م
صورة اليوم.. مسنة فلسطينية تواجه جنود الاحتلال المدججين بالأسلحة فى القدس فلسيطنية تواجه جنود الاحتلال
كتب عبد الوهاب الجندى
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واجهت سيدة فلسطينية مسنة بكل شجاعة، جنود قوات الاحتلال الإسرائيلى المدججين بالأسلحة وسط ساحات المسجد الأقصى المبارك، قبل ساعات من انطلاق فعاليات ذكرى النكبة الـ 70.

وحولت قوات الاحتلال الإسرائيلى ساحات المسجد الأقصى المبارك لثكنة عسكرية، ونشرت أعداد إضافية من الجنود وسط المسجد، كما انتشرت قوات الاحتلال بكثافة فى الشوارع المحاذية للبلدة القديمة بالقدس، وأبواب الأسباط والساهرة والعمود والمغاربة، وتواجدت مركبات الاحتلال فى الأحياء القريبة من المدينة وبالتحديد الصوانة ووادى الجوز وبلدة سلوان.

ومن المقرر أن يحيى أبناء الشعب الفلسطينى يوم غد الاثنين الذكرى الـ 70 للنكبة، مؤكدا رفضه واستنكاره لنقل سفارة الولايات المتحدة من تل أبيب إلى القدس التى ستتم كخطوة استفزازية يوم النكبة، وسط دعوات واسعة فى كافة محافظات البلاد للخروج فى مسيرات غاضبة نحو نقاط التماس والمسيرات السلمية.

السيدة أمام أسلحة الاحتلال
السيدة أمام أسلحة الاحتلال

 

سيدة توجه جنود الاحتلال
سيدة توجه جنود الاحتلال

 

مواجهة السيدة لجندي الاحتلال
مواجهة السيدة لجندي الاحتلال

 


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