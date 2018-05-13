سليم الجبورى يبحث مع مبعوث الرئيس الأمريكى مرحلة ما بعد الانتخابات فى العراق

بغداد (أ ش أ)

بحث رئيس مجلس النواب العراقى ،سليم الجبورى، مع مبعوث الرئيس الأمريكى إلى التحالف الدولى ضد تنظيم "داعش" بريت ماكجورك، اليوم الأحد، مرحلة مابعد الانتخابات والتعاون المشترك بين البلدين.

وقال الجبورى فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - إنه "جرى خلال اللقاء مناقشة الأوضاع الأمنية والسياسية فى العراق والمنطقة، وسبل استمرار التعاون بين العراق والولايات المتحدة فى مكافحة الإرهاب وملاحقة بقايا تنظيم "داعش" وتحقيق السلم والاستقرار فى عموم المنطقة".

وأضاف الجبورى أنه جرى أيضا "بحث متطلبات المرحلة المقبلة خصوصا بعد إجراء الانتخابات البرلمانية، وضرورة التعاون والتنسيق بين الأحزاب والكتل السياسية من أجل انبثاق حكومة قادرة على تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب، والعمل الجاد على توفير عوامل التنمية الاقتصادية".

ومن جانبه، أكد ماكجورك، وفقا للبيان، أن "الولايات المتحدة حريصة على استمرار تعاونها مع العراق فى مكافحة الإرهاب، والعمل المشترك من أجل تهيئة ظروف الاستقرار وتحقيق المصالح الثنائية بين البلدين".