داعش يعلن مسئوليته عن تفجير السيارة الملغومة بكركوك بالعراق

بغداد أ ش أ

أعلن تنظيم " داعش " الإرهابى مسئوليته عن تفجير السيارة الملغومة الذى وقع أمس السبت، بالقرب من أحد مراكز الاقتراع فى مدينة كركوك العراقية.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" فى نشرتها باللغة الإنجليزية، أن داعش هدد بتنفيذ هجمات إرهابية خلال الانتخابات البرلمانية العراقية التى تجرى للمرة الأولى منذ انزال القوات العراقية الهزيمة بداعش فى العام الماضى، وكان اثنان من الناخبين علاوة على أحد المارة قد لقوا مصرعهم إثر انفجار العبوة الناسفة.