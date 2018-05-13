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الأحد، 13 مايو 2018 10:27 م
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حصول قائمة رئيس الوزراء العراقى على 60 مقعدا بالانتخابات التشريعية بالعراق

الأحد، 13 مايو 2018 08:47 م
حصول قائمة رئيس الوزراء العراقى على 60 مقعدا بالانتخابات التشريعية بالعراق حيدر العبادى رئيس الوزراء العراقى
كتب كريم كشك - أ ف ب
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تتصدر قائمة رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى نتائج الانتخابات التشريعية، يتبعها تحالف "سائرون" غير المسبوق بين الزعيم الشيعى مقتدى الصدر والحزب الشيوعى، بحسب نتائج أولية غير رسمية.

وبحسب أرقام حصلت عليها وكالة فرانس برس، من مصادر سياسية رفيعة عدة، فإن قائمة العبادي حصلت على نحو 60 مقعدا من أصل 329 فى البرلمان، ما يفتح الباب أمام رئيس الوزراء لولاية ثانية.

وحل في المركز الثانى تحالف "سائرون" بين التيار الصدرى والشيوعيين، الذين يتظاهرون منذ 3 سنوات ضد الفساد ويدعون إلى تغيير الطبقة السياسية.

وأشار المسؤولون إلى أن تحالف "سائرون" حصل على 51 مقعدا في البرلمان المقبل.

وفي المركز الثالث، بنحو ثلاثين مقعدا، حل تحالف "الفتح" الذى يضم قادة فصائل الحشد الشعبى التى اضطلعت بدور حاسم فى دحر تنظيم داعش الإرهابى، وفق المصادر نفسها.

وبعدد مقاعد أقل، حلت لائحتا رئيسى الوزراء السابقين نورى المالكى وأياد علاوى، ويأمل المالكى الذى لم يهضم إزاحته من الحكم فى عام 2014 لصالح العبادى، بالعودة إلى السلطة


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حيدر العبادى

الانتخابات التشريعية

العراق




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