video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 13 مايو 2018 01:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

توتر وتصعيد خطيران تشهدهما القدس عشية نقل السفارة الأمريكية للمدينة

الأحد، 13 مايو 2018 01:10 م
توتر وتصعيد خطيران تشهدهما القدس عشية نقل السفارة الأمريكية للمدينة مستوطنون يقتحمون الأقصى
كتب أحمد جمعة
إضافة تعليق

تشهد مدينة القدس المحتلة، وبالأخص المسجد الأقصى المبارك، تصعيدا خطيرا، تبلغ ذروته هذه الأيام، بفعل الإجراءات الأمنية غير المسبوقة التى اتخذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلى، عشية نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، يوم غدٍ الاثنين.

 

وحوّلت سلطات الاحتلال الإسرائيلى مدينة القدس إلى ثكنة عسكرية، لهذا الإجراء غير القانونى الذى اتخذته إدارة ترمب بشأن نقل سفارتها، رغم رفض القيادة والشعب الفلسطينى لذلك، والمجتمع الدولى.

 

ويشهد الأقصى المبارك، فى هذه الأثناء، توترا شديدا، عقب اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلى الخاصة مجددا على حراس وسدنة المسجد، لتصديهم لعصابات المستوطنين فى منطقة "باب الرحمة" داخل الأقصى خلال صلواتهم التلمودية العلنية، وهتافاتهم، وتصفيقهم الاستفزازى فى المسجد.

 

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن الأمور خرجت عن السيطرة، وعصابات المستوطنين عادت مرة أخرى لأداء صلوات تلمودية جماعية وعلنية فى المسجد الأقصى بجهة باب الرحمة، وسط هتافات عنصرية وتصفيق استفزازى.

كما رفع مستوطنون علم دولة الاحتلال فى ساحات الأقصى، فى حين عادت قوات الاحتلال الخاصة، واعتدت من جديد على حراس وسدنة المسجد فى المنطقة، فى الوقت نفسه شرع المصلون بالرد على المستوطنين، وقوات الاحتلال بهتافات التكبير.

 

وشهد الأقصى اقتحامات واسعة جدا منذ الساعة السابعة من صباح اليوم، وبلغ عدد المستوطنين الذين اقتحموا الأقصى حتى الآن أكثر من 780 مستوطنا، معظمهم باللباس التلمودى التقليدي.

 

ويصادف، اليوم الأحد، الموافق الثالث عشر من مايو ما يسمى بـ"يوم القدس"، وهو يوم احتلال ما تبقى من مدينة القدس فى العام 1967، وتوحيد شطرى المدينة كعاصمة لكيان الاحتلال الإسرائيلى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إيفانكا ترامب تصل تل أبيب لحضور حفل نقل السفارة الأمريكية للقدس

السفير الأمريكى فى تل أبيب: السلام يتحقق مع الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

اخبار فلسطين

اخبار اسرائيل

اقتحام الاقصى

مستوطنون يقتحمون الاقصى

اخبار القدس

نقل السفاره الامريكيه للقدس




لا تفوتك
حريق ضخم بمستشفى جامعة الزقازيق.. والحماية المدنية تدفع بسيارات إطفاء

حريق ضخم بمستشفى جامعة الزقازيق.. والحماية المدنية تدفع بسيارات إطفاء

الصحة العالمية: 8% نسبة الحقن غير الآمن بمصر ويجب استخدام سرنجات ذاتية التدمير

الصحة العالمية: 8% نسبة الحقن غير الآمن بمصر ويجب استخدام سرنجات ذاتية التدمير

الزمالك يغلق باب الأزمات قبل نهائى الكأس.. صرف مستحقات جميع اللاعبين.. حسم ملف المدير الفنى.. احتواء أزمات الرحيل والبقاء.. الدفاع عن اللاعبين فى وجه الشائعات.. رفض اقتحام أزمة "الحكام" مع سموحة

الزمالك يغلق باب الأزمات قبل نهائى الكأس.. صرف مستحقات جميع اللاعبين.. حسم ملف المدير الفنى.. احتواء أزمات الرحيل والبقاء.. الدفاع عن اللاعبين فى وجه الشائعات.. رفض اقتحام أزمة "الحكام" مع سموحة

صور.. "هنا فوه".. الأيدى الناعمة تقتحم صناعة السجاد والجوبلان والكليم.. فتيات حافظن على مهنة الأجداد من الاندثار فى حين هجرها الشبان.. مى: الشباب كل همه وظيفة سهلة.. رانيا :بساهم فى عمل جمالى وفنى رائع

صور.. "هنا فوه".. الأيدى الناعمة تقتحم صناعة السجاد والجوبلان والكليم.. فتيات حافظن على مهنة الأجداد من الاندثار فى حين هجرها الشبان.. مى: الشباب كل همه وظيفة سهلة.. رانيا :بساهم فى عمل جمالى وفنى رائع

س و ج.. من المكياج للبوتوكس الطبيعى اعرفى كل حاجة عن تكبير الشفاه بطرق طبيعية

س و ج.. من المكياج للبوتوكس الطبيعى اعرفى كل حاجة عن تكبير الشفاه بطرق طبيعية

حسام حسن يتسلح بـ 20 لاعبًا لمواجهة الهلال السودانى فى الكونفدرالية

حسام حسن يتسلح بـ 20 لاعبًا لمواجهة الهلال السودانى فى الكونفدرالية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة