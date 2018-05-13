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تركى الفيصل: تعنت القيادة القطرية يزعزع الاستقرار فى المنطقة

الأحد، 13 مايو 2018 03:05 م
تركى الفيصل: تعنت القيادة القطرية يزعزع الاستقرار فى المنطقة الأمير تركى الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية
كتب مصطفى عنبر
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أكد الأمير تركى الفيصل، رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، أن تعنت القيادة القطرية يزعزع الاستقرار فى المنطقة، ولا يخدم الشعب القطرى، مطالبا القيادة القطرية بالتخلى عن تعنتها.

وأشار تركى الفيصل إلى ضرورة أن تعود قطر لبيتها الطبيعى بيت الجزيرة العربية، ودول مجلس التعاون، موضحا أن الدول الأربعة الداعية لمكافحة الإرهاب قالت لقطر: "لا حل سوى بالاتفاق على الشروط التى وضعت ووافقت عليها قطر من قبل".

وأضاف، أن قطر لن تجد هذا الحل لدى الولايات المتحدة الأمريكية ولا لدى أوروبا، وحلها الوحيد لدى الدول العربية.

وشدد الأمير تركى الفيصل على أن القيادة تدرك طموحات إيران الجغرافية فى المنطقة، ورغبتها فى التدخل بالبحرين والمملكة العربية السعودية، ومن قبل ما قامت به فى الكويت، لافتا إلى أن استمرارها فى أمثلة "حزب الله" وغيرها من البؤر غير المفيدة من قبل إيران.

 


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