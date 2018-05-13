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العثور على أسلحة ومتفجرات من مخلفات داعش بمحافظة صلاح الدين فى العراق

الأحد، 13 مايو 2018 03:56 م
العثور على أسلحة ومتفجرات من مخلفات داعش بمحافظة صلاح الدين فى العراق الشرطة العراقية
بغداد (أ ش أ)
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تمكنت القوات الأمنية العراقية اليوم الأحد، من ضبط أسلحة ومتفجرات من مخلفات تنظيم "داعش" الارهابى فى محافظة "صلاح الدين" .

صرح بذلك الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية ، اللواء سعد معن - فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية "نينا" .

وأضاف أنه تم ضبط 43 "سبحة تفجير" و14 "صاعق تفجير" و3 عبوات ناسفة محلية الصنع ، و84 "كيس بارود " و10 أمتار "أسلاك تفجير" و20 بطارية صغيرة و18 "رمانة " وعتاد آخر.

ومن ناحية أخرى ، ألقت قيادة شرطة "نينوى " القبض على ثلاثة عناصر من "داعش " مطلوبين للقضاء، بمدينة الموصل.

 


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