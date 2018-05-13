العثور على أسلحة ومتفجرات من مخلفات داعش بمحافظة صلاح الدين فى العراق

بغداد (أ ش أ)

تمكنت القوات الأمنية العراقية اليوم الأحد، من ضبط أسلحة ومتفجرات من مخلفات تنظيم "داعش" الارهابى فى محافظة "صلاح الدين" .

صرح بذلك الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية ، اللواء سعد معن - فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية "نينا" .

وأضاف أنه تم ضبط 43 "سبحة تفجير" و14 "صاعق تفجير" و3 عبوات ناسفة محلية الصنع ، و84 "كيس بارود " و10 أمتار "أسلاك تفجير" و20 بطارية صغيرة و18 "رمانة " وعتاد آخر.

ومن ناحية أخرى ، ألقت قيادة شرطة "نينوى " القبض على ثلاثة عناصر من "داعش " مطلوبين للقضاء، بمدينة الموصل.